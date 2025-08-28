Slušaj vest

- Želimo da svaka porodica u Srbiji živi bolje, poručio je on i naglasio da "paketom ekonomskih mera pokazujemo brigu prema građanima.

- Predstavljamo jedan deo onoga što radimo, za šta sam uveren da je ispravno i da time pokazujemo koliko nam je stalo do građana Srbije, koliko nam je važno da ljudi u Srbiji žive bolje i koliko je neophodno da pokažemo brigu prema njima.

Ove mere odnose se na ograničavanje trgovačkih marži, smanjenje kamatnih stopa na kredite, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, popuste na cenu električne energije i nižu cenu ogrevnog drveta, poručio je Vučić i nedelju.

"Ovo su čudesne mere koje će doprineti boljem životu miliona naših građana"

- Velika stvar za svaku našu kuću jesu sveobuhvatne mere koje donosimo kada su trgovina, trgovačke marže i zaštita potrošača u pitanju. Smanjenje marži direktno će doprineti značajnom smanjenju cena proizvoda, a time i povećanju standarda i kupovne moći građana, smanjenju inflacije i biće podrška našim proizvođačima.

- Donosimo mere koje do sada nisu viđene kada je reč o smanjenju kamatnih stopa na gotovinske i potrošačke kredite za građane koji imaju primanja i penzije do 100 hiljada dinara. Usvojena je i socijalna mera da niko ne može da ostane bez jedine nekretnine do 60 m² izvršnog dužnika, čime na prvom mestu štitimo porodice i decu. Odlučeno je i o novim pogodnostima i popustima na smanjene cene električne energije za određene grupe stanovništva. Kada je reč o ceni ogrevnog drveta, svi socijalno ugroženi građani imaće značajan popust u narednih šest meseci.

- Ovo su čudesne mere koje će doprineti boljem životu miliona naših građana. One su plod njihovih zahteva, a ja vas molim da nam i dalje ukazujete na to šta možemo da uradimo i da zajedno idemo u promene, naglasio je Vučić na predstavljanju paketa ekonomskih mera za značajno poboljšanje standarda života svih građana Srbije.