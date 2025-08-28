Slušaj vest

- Svakog dana bezumnost blokadera dostiže nove granice. Sada otvoreno prete deci – deci svojih političkih neistomišljenika, urednika medija koji im nisu po volji, deci policajaca - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Ona je posebno izdvojila poruku: „Znaćemo gde stanujete, znaćemo vam žene i decu, videćemo kako će vaša deca proći“, ocenivši da ova rečenica „govori sve o tome u kakvom bi društvu živeli kada bi oni koji organizuju blokade preuzeli vlast“.

„Ko preti deci ne sme da bude na slobodi – može da bude u zatvoru ili, eventualno, nakon psihijatrijskog veštačenja, na zatvorenom odeljenju psihijatrijske ustanove. Šta je sledeći korak – kidnapovanje ili prebijanje dece od 3, 5, 7, 9 godina? Monstruozno“, poručila je Ana Brnabić.