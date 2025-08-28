Slušaj vest

- Svakog dana bezumnost blokadera dostiže nove granice. Sada otvoreno prete deci – deci svojih političkih neistomišljenika, urednika medija koji im nisu po volji, deci policajaca - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Ona je posebno izdvojila poruku: „Znaćemo gde stanujete, znaćemo vam žene i decu, videćemo kako će vaša deca proći“, ocenivši da ova rečenica „govori sve o tome u kakvom bi društvu živeli kada bi oni koji organizuju blokade preuzeli vlast“.

Ko preti deci ne sme da bude na slobodi – može da bude u zatvoru ili, eventualno, nakon psihijatrijskog veštačenja, na zatvorenom odeljenju psihijatrijske ustanove. Šta je sledeći korak – kidnapovanje ili prebijanje dece od 3, 5, 7, 9 godina? Monstruozno“, poručila je Ana Brnabić.

Ona je istovremeno pohvalila policiju zbog, kako je rekla, izuzetnog strpljenja i suzdržanosti. „Da je ovako nešto rečeno policajcu u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj ili Holandiji, dnevno sunce bi viđao mesecima kroz rešetke“, zaključila je Brnabić.

Ne propustitePolitikaOVAKO SU BLOKADERI POKUŠALI DA UPADNU NA FAKULTET U NOVOM SADU! MUP objavio dramatičan snimak (VIDEO)
collage.jpg
Politika300 BLOKADERA POKUŠALO NASILNO DA UĐE NA FILOZOFSKI FAKULTET: Nasrnuli na policiju, gađali ih kamenicama, jajima i pirotehničkim sredstvima
Screenshot 2025-08-27 231118.png
PolitikaBLOKADERI PONOVO NAPRAVILI HAOS U NOVOM SADU Napali policajce i pretili im: "Videćemo kako će tvoja deca da prođu" Bačulov opet predvodi nasilnike (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaPRLJAVA KAMPANJA ŠOLAKOVIH MEDIJA Sad tvrde da imaju prisluškivane razgovore, ali kriju odakle im: Napadaju konkurenciju da bi oprali imidž Aleksandre Subotić
solak1.jpg