Ona je istakla da nema dokaza o umešanosti predsednika Vučića u interne sukobe United Grupe, kritikovala selektivne reakcije Evropske unije na napade na medije i opisala uticaj protesta na svakodnevni život građana.

Izveštaj OCCRP-a i optužbe za mešanje u rad United Grupe

Vasiljević je na prvom mestu odbacila optužbe o navodnom uticaju predsednika Vučića na smenu Aleksandre Subotić u United Grupi, koje su potekle iz zahteva novinarske mreže OCCRP.

"Ja sam dobila zahtev novinarske mreže OCCRP pre četiri-pet dana. Molili su za komentar predsednika, odnosno odgovore na tri pitanja: Da li se čuo i video sa gospodinom Sten Milerom i sa gospodinom Nikosom, koji je takođe jedan od partnera grupe BC Partners, koja je partner gospodinu Šolaku u United Grupi. Ja sam se konsultovala sa predsednikom zato što znam da se ime gospodina Stena Milera u našim dnevnim komunikacijama nikada nije pojavljivalo", kaže Vasiljević i dodaje:

"Nismo zaista imali nikada susret sa njim. Sa gospodinom Nikosom jesmo, i to u vreme kada je on bio vrlo blizak sa gospodinom Šolakom jer oni ljudi su imali svoje interese, razgovarali su sa nama tokom foruma u Davosu, predsednik se sretao sa njim, ja mislim možda jednom i ovde u Beogradu, kada su oni dolazili poslovno u Srbiju"

Vasiljević kaže da je odgovorila na pitanja gospođe Radojević, a da je izveštaj novinarske mreže usledio juče.

"Oni su juče u svom izveštaju koji je objavljen prepodne, rekli da, na osnovu njihovog istraživanja, nije bilo nikakvih dokaza o umešanosti, odnosno uticajima predsednika Aleksandra Vučića i njegovim zahtevima za smenu Aleksandre Subotić. Što zaista nije bilo, jer, kako bih vam rekla, N1, Nova S, mediji United Grupe su samo deo, njima samima verovatno značajan deo u njihovim životima, ali u životima građana Srbije to je zaista toliko mali problem da se niko time bavio nije", kaže Vasiljević.

Ona dalje objašnjava da su mediji United Grupe okrenuli priču i rekli da je dokazano da je predsednik Vučić direktno tražio smenu Aleksandre Subotić.

"To je naravno bilo kontradiktorno sa onim što je objavljeno u izveštaju OCCRP. A naravno, nakon nekoliko sati, valjda kad su shvatili šta se desilo, gospođa Radojević je bila na gostovanju u jednom od njihovih medija i rekla je da sada postoji tonski snimak navodnog razgovora gospodina Lučića i gospodina Stena Milera. Zašto, ja zaista ne znam", kaže Vasiljević.

Ona kaže da ne zna da li je to tačno, kao i da je to pitanje za generalnog direktora Telekom Srbija Vladimira Lučića, koji je razgovarao sa Stenom Milerom.

"Ono što ja znam, to je da mi nikada nismo zaista tražili ni od koga smenu bilo koga iz te medijske grupacije. Mislim, nismo zadovoljni njihovim radom i njihovim izveštavanjima, ali kako da vam kažem, to je sad naše pravo da ne budemo zadovoljni. Njihovo pravo je da izveštavaju kako oni misle da treba, i to je ono što se nas tiče. Na tome se ta priča završava", rekla je Vasiljević.

Vasiljević smatra da se na ovakve optužbe treba reagovati oprezno, posebno kada su izvori nejasni, i da je bolje sačekati dokaze pre nego što se komentariše.

"Ja u principu volim da reagujem, ali kada su relevantni izvori u pitanju. Znate, kad dobijete pitanje, meni je sinoć stigao još jedan mejl od gospođe Radojević, ne znam zašto me to nije pitala u prvom mejlu, nego je trajalo četiri dana da oni shvate da nešto ipak imaju ili nemaju. Sinoć je kasno stigao mail gde ona traži komentar od predsednika Vučića na taj navodni razgovor", kaže Vasiljević i dodaje:

"Prvo, mi razgovor niti smo čuli, mi ne znamo šta je u tom razgovoru. Mislim komentarišete nešto što uopšte ne znate da li postoji. Tako da, kada su takve stvari u pitanju, ja više volim da sačekam da proverim šta je konkretno i šta se zaista dešavalo. A kada, naravno, imate konkretne dokaze o određenim izjavama, određenim postupcima, onda je naravno logično da reagujete odmah, jer jako je teško priču posle zaustaviti. Društvene mreže to preuzmu i imate nešto što je vrlo teško posle toga kontrolisati i ljudima objasniti da je to u stvari samo lažna vest ili ti, kako naši ljudi vole popularno da kažu, fake news", objašnjava Vasiljević.