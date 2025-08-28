Slušaj vest

Vladimir Lučić ističe da su sastanci bili isključivo poslovni i naglašava nepravilnosti u poslovanju United Medije, uključujući, kako tvrdi, fiktivne ugovore vezane za distribuciju NetTV platforme. Telekom pokreće postupke za raskid tih ugovora i zaštitu svojih interesa i korisnika.

Lučić je za Euronews Srbija rekao da se sa direktorom United Grupe Stenom Milerom sastao 7. avgusta, istakavši da se to ne krije. Naveo je da je reč o redovnim sastancima sa direktorima telekomunikacionih kompanija i da sa United Grupom ima još otvorenih tačaka jer su od njih preuzeti Net TV i Total TV. Kako je istakao, nije normalno da, ako ima saznanja o nekim neregularnostima, to prećutkuje novom direktoru.

"United Grupa podržava deo tih naših sistema i takvi sastanci su bili prekopotrebni. Na kraju krajeva, ja sam se šest meseci, gotovo neprekidno, svaki dan, dok su trajali pregovori o akviziciji, sastajao sa tom drugom ekipom koja je sad smenjena, pa tad niko nije pravio problem. Sad od jednog sastanka prave predstavu. Po starom dobrom običaju, uvlače Telekom Srbija u njihove interne sukobe. Da li neko stvarno može da misli da nekom velikom britanskom fondu, koji je skoro izašao iz Srbije, i ostao je sa par medija, neko može da nametne neku dinamiku promena?", upitao je Lučić.

Vladimir Lučić Foto: Euronews

Lučić je naveo da su menadžeri koji sad mogu da se vide u United Grupi ljudi sa izuzetnim internacionalnim karijerama i postavlja pitanje da li neko stvarno misli da oni nisu dovoljni autoriteti da urade sređivanje kompanije i da na kraju omoguće nezavisnost medija.

"Ovde se radi o jednoj drugoj stvari. Na kraju krajeva, mi smo to dotakli i u razgovoru. Mislim da je bila moja dužnost. Kad smo preuzeli Net TV, našli smo fiktivni ugovor kojim je firma koja je u vlasništvu Aleksandre Subotić, koja je imala firme u Panami, a posle prebacila na Maltu, faktički od 2013. godine izvlačila stotine hiljada evra i milione iz Net TV firme", rekao je Lučić i dodao da je o tome obavestio direktora.

"Ko je stvarni direktor tih medija?"

Kako dodaje, misli da je u tome ključ čitave panike i navodi da su sedam godina u borbi sa United Grupom ukazivali na razne neregularnosti u njihovom poslovanju, na fiktivne firme i izvlačenje para.

"Znate šta, 19 godina je tu bio jedan menadžer. Sad je strah da, kada dođu takvi profesionalci kao što su sad, da će naći takve ugovore. Dakle, nismo uopšte govorili o uređivačkoj politici svih kanala. Čak sigurno, ako imaju neki izvor, za šta sumnjam, ali može da potvrdi da nijednog novinara nismo pominjali", rekao je Vladimir Lućić.

Dodao je da ima "nagradno pitanje" za sve u medijima, a to je ko je u stvari direktor svih tih medija kao što su N1 i Nova S.

"Na sajtu vidite Aleksandru Subotić, a ona suštinski nije. Mi smo tužili sve te firme koje stoje iza tih medija, od Luksemburga do Švajcarske, i pravni zastupnici su potpuno neki drugi ljudi, stranci. Dakle, ona nije generalni direktor, a ono što jeste sigurno, jeste saradnik Telekoma Srbije u Net Tv i njena firma je naš distributer. Još malo i mi ćemo da raskinemo taj ugovor. To je stvarno bilo normalno da bude tema tog razgovora", naveo je direktor Telekoma.

Vladimir Lučić Foto: Euronews

Rekao je da je njegov utisak da se Telekom uvlači u priču da bi se zaustavile dalje promene. Ako se analizira kako novi menadžment radi promene, rekao je Lučić, onda se vidi da se menjaju suštinske kompanije, kao što je to slučaj u Bugarskoj.

"Firma koja je promenjena nema veze sa medijima, ali ima veze sa brdom finansijskih transakcija i tu je onda strah", rekao je i dodao da se zbog toga radi politizacija i uvlači Telekom u priču.

Lučić je rekao da mu je čast što se skoro dve decenije borio sa tom firmom, osim dok je bio u Crnoj Gori, i sa svim što su oni radili na tržištu i van ovog tržišta.

"Svako ko me zna, a oni me inače dobro znaju jer su šest meseci sa mnom pregovarali, zna da je besmisleno da meni neko nešto treba da kaže da bih ja nekom to rekao na sastanku. To je totalno besmisleno. Moram da kažem da iz tog jednog susreta sa Stenom Milerom imamo pozitivan utisak o jednom velikom profesionalcu koji će dobro da sredi tu kompaniju", poručio je Vladimir Lučić.

Izneo je i podatak za koji je rekao da govori o filozofiji najbliže ekipe oko Dragana Šolaka.

"Iako se znalo da će Net TV biti prodat, ona je produžila ugovor pre prodaje do 2029. godine da bi, oko 80.000 evra godišnje, faktički oko 400.000 evra izvukla iz naše kompanije na Maltu, što naravno nećemo dozvoliti. I čim smo krenuli da čačkamo, krenuli su napadi na nas", rekao je Lučić i dodao da je njegov utisak da bi ekipa oko Dragana Šolaka trebalo da se zabrine i da su došli trenuci istine o tome na koji način su oni poslovali.

"Advokat koji je bio na čelu UO United Medije osam godina - blizak saradnik ruskih i ukrajinskih oligarha"

Govoreći o United Mediji, Lučić je rekao da su razni interesantni ljudi bili upisani u APR-u. Rekao je da će izneti jednog koji ne može da se nađe na sajtu. Rekao je da od 2014. do 2022. godine predsednik UO United Medije Švajcarska, firme koja je najbitnija jer je faktički rukovodila parama, bio advokat koji je poznat kao najbliži saradnik i potpredsednik Gasprom banke. Lučić je dodao da je taj čovek blizak saradnik sa nekim ruskim i ukrajinskim oligarsima koji su na američkoj crnoj listi.

Vladimir Lučić Foto: Euronews

"Sad zamislite, postavlja se pitanje zašto je takav čovek osam godina vodio United mediju?. Zašto je takav čovek upravljao finansijama United medije? Ko ga je tu postavio i iz kog razloga?", upitao je.

Rekao je da se u dokumentima koja je inače objavio OCCRP, u "Panamskim papirima" mnogo puta pominje Dragan Šolak i vidi se jedna bliska saradnja sa tim advokatom, koji je između ostalog, jedan od najbližih prijatelja gospodina Milera, direktora Gasproma.

"Vrlo je zanimljivo da su ruski biznismeni postavili nekog čoveka osam godina da rukovodi parama United Medije, pri čemu je 2022. godine taj čovek dao ostavku, ali je ostao u određenim strukturama firmi, privatno vezan za Dragana Šolaka. Tako da je on i dalje zakačen za United Grupu, ali su, posle rata u Ukrajini, kada su shvatili da su previše eksponirani, morali da ga sklone da ne bude baš odgovorno lice", rekao je Lučić.

Kako ističe, to su ljudi koji su u stvari bili direktori i predsednici UO United Medije i to je jedna vrlo čudna struktura.

"Zato se oni plaše da će sad britanski fond sa britanskim menadžerom napraviti normalnu strukturu, kao što ima svaki medij", naveo je Lučić i dodao da je besmisleno verovati da veliki fond i jak menadžment neće izgurati potpuno nezavisne medije.

Napominje da se Šolak i par ljudi oko njega plaše da će ti mediji postati nezavisni i da oni više neće imati uticaj na te medije i da neće vršiti strahovladu preko ljudi koji suštinski nisu odgovorna lica, već su jednostavno bili razni konsultanti, ali im je on davao moć i svi su morati da slušaju jednog čoveka koji nije ni većinski vlasnik.

"Da vas podsetim, JP Morgan i Morgan Stenli su krenuli sa prodajom čitave United Grupe, a prodali su samo u Srbiji. Kada vi krenete u prodaju aseta, i ne dobijete dobru ponudu ni za jednu zemlju, to znači da prethodni menadžment nije dobro radio. Da li onda većinski vlasnik, koji je trebalo posle pet godina da izađe, BC Partners, ima pravo da zameni menadžment? Razlozi promene menadžmenta su isključivo biznis prirode. Naši razgovori sa United Grupom su isključivo biznis prirode", rekao je Lučić i dodao da je normalno dotaći se nelegalnih poslova u razgovorima.

"Nije normalno da ja sad nekom novom direktoru prećutkujem nešto što znam", naveo je.