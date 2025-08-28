Slušaj vest

Kako se sumnja, oni su, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, nasrnuli na policijske službenike i više puta ih udarili.

P. R. je, u jednom trenutku, oteo štit policijskom službeniku, a to je, takođe, pokušavao da učini i M. K.

Njima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.

