Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. K. (30) iz Loznice i P. R. (23) iz Vrbasa, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Nasilnici iza rešetaka
UHAPŠENE JOŠ DVE OSOBE ZBOG NAPADA NA POLICIJU U NOVOM SADU! Pravili haos ispred Filozofskog, pokušali da OTMU ŠTITOVE čuvarima reda (VIDEO)
Kako se sumnja, oni su, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, nasrnuli na policijske službenike i više puta ih udarili.
P. R. je, u jednom trenutku, oteo štit policijskom službeniku, a to je, takođe, pokušavao da učini i M. K.
Njima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.
