Slušaj vest

- Informisao sam sagovornika o rezultatima i mogućnostima za ubrzanje ispunjavanja evropske agende. Ukazao sam na važnost unutrašnjeg konsenzusa i sveobuhvatnog dijaloga kada je reč o sprovođenju ključnih reformi u zemlji i naglasio da naš cilj ostaje bolji život građana i očuvanje stabilnosti u regionu. Istovremeno, izrazio sam uverenje da će ovi naši napori biti prepoznati i priznati u EU, kazao je predsednik Vučić.

- Zahvalio sam gospodinu Kopmanu i Evropskoj komisiji na kontinuiranoj podršci koju pružaju Srbiji na putu rasta, modernizacije i evropskih integracija, zaključio je predsednik Vučić koji se sastao s generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.

 Kurir.rs

