Dobar i strateški orijentisan razgovor sa generalnim direktorom Direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisiej Gertom Janom Kopmanom o aktuelnim dešavanjima u Srbiji i regionu, našem evropskom putu i reformamama koje sprovodimo, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
"IZRAZIO SAM UVERENJE DA ĆE OVI NAŠI NAPORI BITI PREPOZNATI I PRIZNATI U EU" Vučić: Naš cilj ostaje bolji život građana i očuvanje stabilnosti u regionu (FOTO)
- Informisao sam sagovornika o rezultatima i mogućnostima za ubrzanje ispunjavanja evropske agende. Ukazao sam na važnost unutrašnjeg konsenzusa i sveobuhvatnog dijaloga kada je reč o sprovođenju ključnih reformi u zemlji i naglasio da naš cilj ostaje bolji život građana i očuvanje stabilnosti u regionu. Istovremeno, izrazio sam uverenje da će ovi naši napori biti prepoznati i priznati u EU, kazao je predsednik Vučić.
- Zahvalio sam gospodinu Kopmanu i Evropskoj komisiji na kontinuiranoj podršci koju pružaju Srbiji na putu rasta, modernizacije i evropskih integracija, zaključio je predsednik Vučić koji se sastao s generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.
