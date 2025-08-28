Slušaj vest

Tužiteljka Bojana Savović ponovo je izazvala buru u pravosudnim krugovima pošto je u najnovijim javnim izjavama, navodno, posavetovala blokadere kako da deluju protiv policije. Zbog izjava koje pravni stručnjaci ocenjuju kao skandalozne jer ih daje javni tužilac morala bi, kako navode, da bude razrešena sa te funkcije. Za sagovovornike Kurira iz srpskog pravosuđa nije sporno samo političko delovanje tužiteljke, već izjave u kojima nasilnike naziva "herojima", a policijske službenike predstavlja kao represivnu silu.

- Savović je svojim jasnim političkim stavom izgubili kredibilitet i ključni element koji jedan tužilac mora da poseduje, a to je objektivnost. Upravo je zato njeno dalje zadržavanje na funkciji javnog tužioca profesionalno sporno, ali i opasno. I tu nije problem njeno mišljenje, već funkcija, jer svaki budući predmet u kojem se bude pojavio neko ko ne deli njene stavove, ili se prepoznaje kao njen ideološki protivnik, mogao bi da bude komrpomitovan već samim njenim prisustvom u potupku - objašnjava sagovornik iz srpskog pravosuđa zbog čega struka smatra da su javne izjave tužiteljke nedopustive i nespojive sa funkciom koju obavlja.

Prema njegovim rečima, sama funkcija koju obavlja nespojiva je s politikom i političkim delovanjem, ali uprkos tome nije tajna da je ona aktivistkinja političke inicijative Proglas i da je u proteklih godinu dana s pozicije javnog tužioca učestvovala na brojnim tribinama, blokadama, događajima na fakultetima koji su, kako navodi, doprineli stanju u školstvu ali i nasilju na ulicama Srbije.

Napadi na policiju Foto: Screenshot

- U trenutku kada ulične blokade sve otvorenije poprimaju obrise organizovanog nasilja, ali sadrže i sve elemente terorizma, a pravosudne institucije deluju paralizovano usled politizovanog tužilaštva, Bojana Savović očigledno je postaje zaštitni znak tog rušilačkog pokreta. Međutim ono što je posebno izdvojilo u ovim, naročito poslednjim izjavama, jeste njen jasno definisan politički nastup gde blokadere i nasilnike koji napadaju policiju naziva „herojima“, dok policijske službenike predstavlja kao represivnu silu koju građani imaju pravo da snimaju, ispituju i fizički napadaju - objašnjava sagovornik Kurira iz srpskog pravosuđa šta je sporno u izjvama tužiteljke.

Na juče održanom javnom nastupu, Savović, kako navodi, šokirala je kolege jer je gotovo sa podsmehom opisivala policiju i predložila blokaderima kako da se suprotstave čuvarima reda - da ih ukoliko im priđu službenici, zahtevaju legitimaciju, fotografišu ih, obrade, pa čak i prijave.

U svojoj izjavi ona je navela "moguće rešenje, pošto je sada sve već pod kamerama, telefonima, društvenim mrežama, onda, ukoliko smo u prilici, treba tražiti od tih lica koja se legitimišu da im se slika ili snimi legitimacija, sa slikom, imenom, prezimenom i brojem".

Nasilni protesti Foto: Kurir

- Na taj način bismo mogli tužiocima da pomognemo da se zaobiđe potreba za posredovanjem preko policije ili naknadnom identifikacijom. Dakle, ako tužilac dobije ime, prezime, broj legitimacije, on može direktno tom licu da uputi poziv. Isto važi i za druge osobe koje su bile prisutne. To bi bio jedan od načina da prevaziđemo problem sa neprepoznatljivim pripadnicima policije - izjavila je tužiteljka Bojana Savović.

Prema rečima našeg sagovornika, ova izjava je sama po sebi skandalozna jer je Bojana Savović osoba koja je po funkciji dužna da sarađuje s policijom, a u konkretnom slučaju ona javno objašnjava građanina kako da stvore bazu podataka o policijskim službemnicima, na koji način da im se suprotstave.

- Još je neshvatljivije da se neko ko obavlja ovako važnu funkciju čudi zašto pripadnici policije, koje blokaderi targetiraju, i ne samo njih nego i članove njihovih porodica, nose maske - navodi naš sagovornik.

U svojoj izjavi otišla je, kako navodi i korak dalje, kada je praktično izjavila da građani smeju da tuku policiju, ali da policija njima ne sme da uzvrati jer je napad na policiju dozvoljen a odogovor policije je "osvetnička brutalnost".

- Policijski službenik iako ga i udarite, i sednete posle toga, koliko god da je besan i da je ljut, on ne sme vama da vrati i da iskali taj bes. To je ta razlika između nekog, bilo kod prolaznika od obučenog policajca koji prolazi te psiho-testove i koji kaže - da sad ću ti staviti lisice, napisati krivičnu prijavu ali ne mogu da ti vratim ono što si ti meni uradio. Dakle čak i da ga je udario i samo seo, to je završeno - posavetovala je tužiteljka blokadere kako da se ponašaju prema policiji.

Naš sagovornik iz pravosuđa ukazuje da iako ovakve izjave ne ostavljaju prostor za tumačenje, Bojana Savović nijednom nije disciplinski sankcionisana.

Beogradska Palata pravde Foto: Petar Aleksić

- Baš suprotno, od svake pojedinačne disciplinske prijave, a do sada ih je bilo najmanje jedanaest, zaštitila ju je lično Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja već godinama funkcioniše kao štit kada su u pitanju kadrovi bliski CEPRIS-u, JUKOM-u ili Proglasu. Ono što ovaj slučaj čini posebno opasnim nije samo ponašanje jedne tužiteljke, već poruka koja iz toga proizilazi, odnosno, koja jasno upućuje na to da ako ste tužilac možete da kršite zakon, nastupate kao politički aktivista i branite nasilnike, dajete im savete da smeju fizički da napadaju policiju, i kako da se potom izvuku. I na sve ovo, ne samo da će ostati nekažnjeni, već ćete biti medijski heroj - kaže sagovornik Kurira.

Hapšenje Luke Stevanovića, studenta iz Kragujevca, koji je nakon dobrovoljnog javljanja Višem sudu u Beogradu i negiranja krivice za krivično delo nasilna promena ustavnog uređenja, prema rečima našeg sagovornika, mogao bi da otvori prostor istražnim organima da, počnu sa razotkrivanjem mreže koja stoji iza mesecima vođenih blokada.

Nakon njegovog pritvaranja, navodno su usledila i druga svedočenja, analiza komunikacija ali i prikupljanje drugih dokaza, koji prema nezvaničnim infomracijama otkrivaju a iza naizgled spontanih studentskih pokreta stoji dobro razrađena struktura u čijem je središtu politička inicijativa „Proglas“, organizacija CEPRIS, ali i konkretna imena poput sudije Miodraga Majića, i tužiteljke Bojane Savović.

Sudija Miodrag Majić Foto: Youtube/BezCenzure

- Istražni organi raspolažu saznanjima da su poruke, strategije, čak i slogani protestnih okupljanja, dolazili direktno iz „centrala“, preko šifrovanih komunikacionih platformi poput Signala, sa jasnim instrukcijama - tvrdi sagovornik upućen u istragu.

Međutim, kako navodi, najveća prepreka sa kojom su se istražitelji suočili je otpor unutar samog pravosudnog sistema.

- Tužioci poput Bojane Savović, ali i sudije bliske Proglasu ili CEPRIS-u, ili drugim strukovnim NVO, uporno su odbijali da procesuiraju uhapšene, puštali ih istog dana, relativizovali stepen nasilja i time aktivno omogućavali da se nasilje nastavi. Ono čemu svedočimo a što je još i gore od neprocesuiranja nasilnika je otvoreno učestvovanje pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija u blokadama, podsticanje na nasilje i davanje saveta nasilnicima kako da izbegnu pravdu - dodaje naš sagovornik.