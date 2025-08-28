Slušaj vest

Forum pravnika Srbije saopštio je da je ovo strukovno udruženje "zaprepašćeno izjavom javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i člana CEPRIS-a Bojane Savović koja je na tribini održanoj 27. avgusta u organizaciji Fakulteta političkih nauka izjavila da lica koja se nalaze na javnom skupu – protestu mogu da udare policijskog službenika, a on ne sme da prema njima primeni službena ovlašćenja".

- Izjava sadržine ,,Vi policijskog službenika ako ga i udarite i sednete posle toga, koliko god da je besan i da je ljut on ne sme vama da vrati“, a koju su preneli pojedini mediji, predstavlja otvoreno ohrabrivanje nasilja nad policijskim službenicima čija je osnovna uloga da vode računa o javnom redu i miru na javnim skupovima – protestima i bezbednosti svakog učesnika javnog skupa, kao i da preduzimaju sva ovlašćena u cilju vraćanja javnog okupljanja u zakonske okvire ukoliko se ukaže potreba za to -navodi se u saopštenju ovog strukovnog udruženja.

Tužilac Bojana Savović Foto: Screenshot

Kako navode, zabrinjavajuće je da ovakvu poruku šalje javni tužilac Višeg javnog tužilaštva koje je upravo nadležno za procesuiranje učinilca krivičnih dela učinjenih na javnim skupovima, odnosno učinilaca krivičnog dela nasilničko ponašanje na sporstskoj priredbi ili javnom skupu.

- Takva izjava javnog tužioca, data u prisustvu penzionisanog generala policije, profesora Fakulteta bezbednosti i Pravnog fakulteta, koji su učesnici tribine, predstavlja grubo relativizovanje uloge policije i državnih organa u očuvanju javnog reda i mira. Ovakvo javno izlaganje, koje može biti shvaćeno kao podsticaj na nasilje prema policijskim službenicima, šalje opasnu poruku građanima da je protivpravno postupanje opravdano ili dozvoljeno. Forum pravnika Srbije upozorava da je to ne samo suprotno Ustavu i zakonima Republike Srbije, već i duboko destabilišuće po bezbednost društva u celini - dodaje se u saopštenju.

Kako navode iz Foruma pravnika, ovakve izjave ne samo da "relativizuju i opravdavaju nasilje, već stvaraju opasnu zabludu kod građana da je napad na policijskog službenika dozvoljen i nekažnjiv".

- To dovodi do urušavanja poverenja u institucije, slabljenja autoriteta organa reda i dodatne radikalizacije nasilnih javnih okupljanja - zaključuje se.

Forum pravnika Srbije podseća da policijski službenici imaju zakonska ovlašćenja da upotrebe sredstva prinude u slučaju napada, "u meri koja je neophodna da bi se odbilo protivpravno delovanje i zaštitila bezbednost i život građana".