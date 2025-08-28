Slušaj vest

Miša Bačulov, odbornik u novosadskom parlamentu i lider GG „Budi Heroj“, priveden je danas zbog napada na policiju tokom nereda u Novom Sadu.

Policija je uhapsila Bačulova oko 10.30 časova u njegovoj kući.

Oglasio se i MUP

- Sumnja se da je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, on predvodio napad na policijske službenike i da je fizički nasrtao na njih, gurao ih i udarao po štitovima, pokušavajući da probije kordon i uđe u ovu obrazovnu ustanovu - navodi se u saopštenju.

Bačulovu je zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.

Podsetimo, Bačulov je jedan od glavnih blokadera koji je predvodio napad na policiju tokom eskalacije blokaderskog nasilja u Novom Sadu. Bačulov i njegovi saborci time su se i hvalili na društvenim mrežama. Jedan od onih koji je veličao huliganstvo svog saborca je i Milan Čanak, sin Nenada Čanka.