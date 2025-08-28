"DUGO SU KRILI SVOJA LICA, A ONDA SU IH POKAZALI! A MI SAMO ŽELIMO MIR, STABILNOST I BUDUĆNOST" Okupljanje građana protiv blokada u nedelju u 100 mesta u Srbiji
Građani protiv blokada okupljaju se ponovo u nedelju, ali ovoga puta u 100 mesta, tačno u 18.30 sati i još jednom jasno poručuju da žele mir, stabilnost, sigurnost i budućnost.
"Dugo su krili svoja lica, a onda su ih pokazali. A mi, mi samo hoćemo mir, stabilnost, sigurnost i budućnost za našu decu", poručuju građani protiv blokada.
Podsećamo, prošle subote građani protiv blokada izašli su na ulice čak 75 mesta širom zemlje, kako bi ponovo rekli "ne" devetomesečnim blokadama i nasilju.
Na tom skupu, prema procenama BIA i MUP, na ulicama Uba, Vršca, Vrbasa, Sombora, Paraćina i desetina drugih gradova okupilo se više od 72.000 ljudi, što je premašilo sva očekivanja.
"Blokade staju, život ide", "Srbija nije talac blokada", "Stop haosu, hoćemo mir", "Srbija se ne blokira, Srbija se voli", neke su samo od poruka sa prethodnih mirnih skupova građana protiv blokada.