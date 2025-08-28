Slušaj vest

Građani protiv blokada okupljaju se ponovo u nedelju, ali ovoga puta u 100 mesta, tačno u 18.30 sati i još jednom jasno poručuju da žele mir, stabilnost, sigurnost i budućnost.

"Dugo su krili svoja lica, a onda su ih pokazali. A mi, mi samo hoćemo mir, stabilnost, sigurnost i budućnost za našu decu", poručuju građani protiv blokada.  

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Podsećamo, prošle subote građani protiv blokada izašli su na ulice čak 75 mesta širom zemlje, kako bi ponovo rekli "ne" devetomesečnim blokadama i nasilju.

Na tom skupu, prema procenama BIA i MUP, na ulicama Uba, Vršca, Vrbasa, Sombora, Paraćina i desetina drugih gradova okupilo se više od 72.000 ljudi, što je premašilo sva očekivanja.

"Blokade staju, život ide", "Srbija nije talac blokada", "Stop haosu, hoćemo mir", "Srbija se ne blokira, Srbija se voli", neke su samo od poruka sa prethodnih mirnih skupova građana protiv blokada.

Ne propustitePolitikaSRBIJA SE NE BLOKIRA, SRBIJA SE VOLI Od severa do zapada, istoka i juga, građani poslali jasnu poruku: Dosta blokada, narod hoće da živi! VELIČANSTVENI PRIZORI
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.35.27 (1).jpeg
PolitikaPOMERA SE ŠETNJA PROTIV BLOKADA: Okupljanje građana u nedelju u 18.30 časova u 100 mesta širom Srbije!
WhatsApp Image 2025-08-23 at 7.27.35 PM.jpeg
Politika"DUGO JE VEĆINSKA SRBIJA ĆUTALA I GLEDALA ŠTA RADE BLOKADERI" Garić: Država će imati snage da se odupre pokušajima da se zemlja ugrozi i društvo podeli
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.35.19 (2).jpeg
PolitikaOVO JE VEĆINSKA SRBIJA! Energija se sada preselila na drugu stranu, među one koji žele rešenja, a ne destrukciju i rušenje
Građani protiv blokada