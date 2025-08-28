Slušaj vest

Građani protiv blokada okupljaju se ponovo u nedelju, ali ovoga puta u 100 mesta, tačno u 18.30 sati i još jednom jasno poručuju da žele mir, stabilnost, sigurnost i budućnost.

"Dugo su krili svoja lica, a onda su ih pokazali. A mi, mi samo hoćemo mir, stabilnost, sigurnost i budućnost za našu decu", poručuju građani protiv blokada.

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Podsećamo, prošle subote građani protiv blokada izašli su na ulice čak 75 mesta širom zemlje, kako bi ponovo rekli "ne" devetomesečnim blokadama i nasilju.

Na tom skupu, prema procenama BIA i MUP, na ulicama Uba, Vršca, Vrbasa, Sombora, Paraćina i desetina drugih gradova okupilo se više od 72.000 ljudi, što je premašilo sva očekivanja.