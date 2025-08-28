Slušaj vest

Nemalo je reći da je ovakav poziv protivan svim zakonima i Ustavu države Srbije, kao i direktan napad na najviši pravni akt naše zemlje.

Ne samo da Gruhonjićevi separatisti hoće da pocepaju državu nego i otvoreno pozivaju strance da se umešaju u unutrašnja pitanja naše zemlje što nijedna nezavisna, suverena i normalna država nikada sebi ne bi dozvolila.

Uz poziv da je "vreme za stvaranje Nove Vojvodine", Dinkovi prvi redovi zahtevaju da se "Vojvodini vrate ustavna prava, da Vojvodina mora biti međunarodno priznata", te da "Vojvodina više ne može biti isključivo unutrašnje i nedodirljivo pitanje Srbije".

Foto: Beta Dragan Gojić

Naime, ti zahtevi izašli su iz pera Dragomira Jankova koji je javno objavio sramne poruke da je "došlo vreme za Novu Vojvodinu"

Taj advokat u penziji, kako se sam predstavio, u svom tekstu u "Autonomiji" poziva se na Londonsku konferenciju održanu 1992, kada je Srbija bila izložena najtežim sankcijama i pritiscima.

Tadašnji dokumenti, u kojima se pominju Kosovo i Vojvodina, bili su instrument političkog pritiska, a ne pravno obavezujuće odluke. Danas se ti delovi izvlače iz konteksta i predstavljaju kao temelj za navodnu "međunarodnu priznatost pokrajine".

U pomenutom tekstu Jankova iznose se opasne separatističke koje glase:

- Vojvodina mora biti međunarodno priznata

- Više ne može biti isključivo unutrašnje pitanje Srbije

- Vreme je za novi politički subjektivitet

Reč je o otvorenom i direktnom podrivanju ustavnog poretka, napadu na Ustav Srbije, te otvorenom pozivu stranim centrima moći da se umešaju u unutrašnja pitanja naše zemlje?!

Poznavaoci istorije dobro znaju kako su stvari tekle još od velike seobe, kao i za istorijsku činjenicu i događaj prisajedinjenja Vojvodine Srbiji.

Pomenuti advokat u svom tekstu plasira i ideju da "građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava koja su im oduzeta", te tvrdi da je Vojvodina međunarodno priznata?!