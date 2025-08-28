Slušaj vest

Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračaka i socijalna pitanja, istakla je da država novim merama još jednom pokazuje da brine o građanima.

"20.000 proizvoda po nižim cenama!

Na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojena je Uredba kojom se ograničavaju trgovačke marže na 20 odsto. To znači da će od 1. septembra čak 20.000 proizvoda biti dostupnije našim građanima po nižim cenama.

Ova mera je posebno značajna za socijalno ugrožene porodice, borce, invalide i penzionere, jer su upravo oni ti koji najviše osećaju teret svakodnevnih troškova.

Oni zaslužuju našu najveću pažnju, brigu i podršku.

Država je još jednom pokazala da zna da brine o svojim građanima, i to nije samo politika, već odgovornost i ljudska dužnost.