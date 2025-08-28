SAZNAJEMO: ODREĐEN PRITVOR NASILNICIMA KOJI SU NAPADALI POLICAJCE U BEOGRADU: Sudije za prethodni postupak ih pustile, sada je doneta drugačija odluka
Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, usvojilo je žalbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredilo pritvor blokaderima koji su prethodnih dana vršili nasilje prema policajcima na neprijavljenim javnim skupovima.
- Najnovijim odlukama, oborena su rešenja sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, koje su prethodno nasilnike pustile na slobodu - otkrva izvor Kurira.
Pritvor je, kako saznajemo, određen Vladimiru M. (40) jer je napao načelnika JZO, Marku M. (39) poznatom tviterašu pod imenom Kristal Met Dejmon, jer je napadao policajce, kao i Veljku M. (27) jer je šutirao načelnika PS Voždovac.
Pritvori su im po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeni da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i da ne bi uticali na svedoke.
- Odluke o preinačenju je donelo krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, nasuprot "stavu" kolega, sudija za prethodni postupak koji su nasilnicima prethodno odbili da odrede pritvore, a čak se usudili i da iznose stavove o kvalifikacijama krivičnih dela, za šta je nadležno tužilaštvo a ne oni - dodaje sagovornik Kurira.