Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, usvojilo je žalbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredilo pritvor blokaderima koji su prethodnih dana vršili nasilje prema policajcima na neprijavljenim javnim skupovima.

- Najnovijim odlukama, oborena su rešenja sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, koje su prethodno nasilnike pustile na slobodu - otkrva izvor Kurira.



Pritvor je, kako saznajemo, određen Vladimiru M. (40) jer je napao načelnika JZO, Marku M. (39) poznatom tviterašu pod imenom Kristal Met Dejmon, jer je napadao policajce, kao i Veljku M. (27) jer je šutirao načelnika PS Voždovac.

Pritvori su im po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeni da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i da ne bi uticali na svedoke.