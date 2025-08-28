Slušaj vest

Višegodišnja direktorka Junajted medije Aleksandra Subotić izgradila je reputaciju omražene šefovice među novinarima, urednicima i ostalim zaposlenima u ovoj kompaniji. Izvor iz Junajted medije, čije ime i poziciju ne navodimo zbog njegove zaštite, otkriva za Kurir da je Subotić neomiljena u redakcijama u kojima drži direktorsku palicu i da su razlozi za to višestruki.

- Aleksandra Subotić nikada nije uspela da izgradi stručni i profesionalni autoritet. Ona je uvek u očima zaposlenih bila bič u rukama Dragana Šolaka i ništa više. Nju novinari ne cene, smatraju da nema nikakve kompetencije, znanje i obrazovanje. Posebno se zgražavaju njenim estradnim miljeom. To svaki zaposleni vidi i zna, ali je trenutna situacija takva da su svi novinari i urednici dobili zadatak da je brane i nisu nimalo srećni zbog toga - priča naš dobro obavešten izvor iz ove kompanije, koji je insistirao da ostane anoniman zbog toga što Subotić i dalje vuče sve konce.

Zbog trenutnih turbulencija u kompaniji, kada većinski vlasnik BC partners pravi novi menadžerski tim u Junajted grupi, Aleksandra Subotić se posebno aktivirala da sačuva svoje i Šolakove interese, a to je, kako kaže naš izvor, stvorilo još lošiju atmosferu među urednicima N1, Nove S i drugih medija pod krovom Junajted grupe.

- Ovo što se poslednjih nedelja servira kampanja u odbranu Šolaka i Subotićke nema podršku većine novinara i urednika. Iza toga stoji mala grupa urednika i novinara koji su ucenjeni platama i pozicijama. Većina je neutralna i zainteresovana samo da se obezbedi stabilnost u kompaniji u kojoj rade. I te kako su svesni da s ovakvom uređivačkom politikom gube poverenje sve većeg dela publike. Pa vidite da sve češće naš menadžment koristi Krik kao relevantan izvor, jer nama sve manje ljudi veruje - naglašava izvor Kurira.

On objašnjava i da je većina u svim medijskim redakcijama Junajted medije vrlo dobro upoznata sa neminovnim posledicama prodaje većeg dela kompanije, koja se desila u februaru.