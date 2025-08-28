Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, sa kojim je razgovarao o reformama koje Srbija sprovodi i o političkoj situaciji u zemlji.

- Ovom prilikom sam se i zahvalio na dosadašnjoj podršci Evropske Unije, koja nam je veoma značajna. Posvećeni smo procesu pristupanja EU i Planu rasta EU za Zapadni Balkan i svim mogućnostima koje će nam taj proces otvoriti - naveo je Siniša Mali na Instagram nalogu.

Istakao je da je za Srbiju važno i formalno priznanje uspeha u putu koji je prošla, koliko i dalje održavanje svih postignutih rezultata uz očuvanje regionalne stabilnosti.

Ne propustitePolitikaMINISTAR MALI O NOVIM MERAMA DRŽAVE: Sednica Vlade u 10 časova, usvajanje uredbe o ograničenju marži - Još jednom potvrđujemo da smo posvećeni građanima
Screenshot 2025-08-28 080312.png
InfoBizMINISTAR MALI O NOVIM MERAMA DRŽAVE: Veće zarade, a niže cene za veći standard građana! Pobeđujemo u onome u čemu nikad nismo pobeđivali - u ekonomiji
Screenshot 2025-08-27 181329.jpg
PolitikaMINISTAR MALI DUVAO SVEĆICE, NA TORTI I NOVČANICE: Proslavio rođendan, a od saradnika dobio i poklon (video)
mali.jpg
NovčanikMINISTAR MALI U KUPOVINI, PONEO I SPISAK Pogledajte šta je sve pazario i koliko je platio: Kad Uredba počne, kupiću isto pa da vidimo račun
Screenshot 2025-08-27 094500.jpg