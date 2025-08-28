Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, sa kojim je razgovarao o reformama koje Srbija sprovodi i o političkoj situaciji u zemlji.

- Ovom prilikom sam se i zahvalio na dosadašnjoj podršci Evropske Unije, koja nam je veoma značajna. Posvećeni smo procesu pristupanja EU i Planu rasta EU za Zapadni Balkan i svim mogućnostima koje će nam taj proces otvoriti - naveo je Siniša Mali na Instagram nalogu.