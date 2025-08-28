Slušaj vest

Kompanija Telekom Srbija podneće tužbu nadležnom sudu zbog objavljivanja audio-snimka navodnog razgovora generalnih direktora Telekoma i Junajted Grupe, Vladimira Lučića i Stena Milera, čija autentičnost nije utvrđena, iako je to prethodno traženo.

U video-snimku objavljenom u medijima N1 i Nova S, kako saznaje Tanjug u Telekomu, izostavljeno je ono što je Lučić u razgovoru sa Milerom zaista rekao - da on, Lučić, upravlja Telekomom potpuno nezavisno od politike i političara već isključivo se vodeći poslovnim interesima kompanije.

Lučić je ranije danas za Euronews Srbija odbacio navode međunarodne mreže OCCRP da su razgovori sa čelnicima United Grupe bili usmereni na slabljenje televizije N1. Istakao je da su sastanci bili isključivo poslovni i naglasio nepravilnosti u poslovanju United Medije.