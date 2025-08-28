Slušaj vest

Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević komentarisala je pismo United Media Evropskoj uniji, u kojem se "izražava zabrinutost za slobodu novinarstva u Srbiji", ističući kontradikcije u odgovoru Evropske komisije i selektivnost u reagovanju na napade na medije.

Ona je naglasila da je čudno što se EU brine za smenu Dragana Šolaka, koji navodno nije umešan u uređivačku politiku, te da interni sukob između Šolaka i BC Partnersa, nema veze sa državom Srbijom.

- Mi živimo 10-11 godina sa komentarima kolega sa N1, Nove, Danasa, sada Radara, koji sve vreme tvrde da gospodin Dragan Šolak nema nikakve veze sa uređivačkom politikom, da se on nikada u taj posao nije mešao, da je to isključivo odluka uređivačkog kolegijuma tih medija i da većina njih gospodina Šolaka nikad nije videla. E sad, mi imamo zabrinutost EK koja kaže da je uređivačka politika sveto pismo i da se u to ne sme dirati i da je to sigurnost da postoji sloboda medija. Ja sam potpuno saglasna, ali ne razumem čemu onda briga ako gospodin Šolak nikad nije bio deo uređivačke politike - kazala je Vasiljević.

Takođe je kritikovala EU zbog izostavljanja napada na druge medije poput RTS-a, Pinka i Informera tokom protesta, dok se brzo reaguje na incidente sa United Grupom, što ukazuje na strah od njihove medijske moći i lobiranja.

- Tako da ja ne znam kakve veze država Srbije ima sa svim tim. Zašto bi se Evropska komisija brinula o smeni čoveka koji nikakve veze s uređivačkom politikom tog medija nema, odnosno tih medija, na osnovu svedočenja urednika tih istih medija? Tako da tu, što se mene tiče, ne postoji nikakav problem i ne znam čemu drama - rekla je Vasiljević.