U austrijskom gradiću Alpbah, u pokrajini Tirol, održana je tribina pod bombastičnim nazivom "Pumpaj! Protest kao otkucaj srca demokratije", koja se pokazala kao još jedna u nizu političkih ofanziva protiv Srbije. Prema pisanju portala Srpski ugao, u centru zbivanja je bio dvojac od ranije poznat javnosti u Srbiji - Mihael Brandšteter i Beate Majnl Rajzinger, austrijski političari iz stranke NEOS, poznati po antisrpskim stavovima, pretnjama Republici Srpskoj i otvorenom zalaganju za rušenje države Srbije.

Brandšteter, omiljeni gost na N1 i redovan izvođač evropskih predavanja o vladavini prava, poručio je da "EU mora da pojača pritisak na režim u Beogradu". Njegova partijska koleginica Majnl Rajzinger, ministarka diplomatije Austrije poznata po tome što se godinama meša u unutrašnja pitanja Srbije, sve je to nadgledala sa strane kao politički tutor.

Na toj sceni, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić statirao je bez ijedne reči u odbranu institucije koju vodi. Sedeo je nemo i odobravao, dok austrijski politički profiteri kleveću zemlju iz koje dolazi.

rektor Vladan Đokić - skroz desno - na seminaru u Alpbahu Foto: Printscreen

U ulozi "studenta" pojavio se Srđan Hromiš, advokatski pripravnik u kancelariji koja zastupa Mariniku Tepić.

Događaj je dodatno osramotila i Vjosa Osmani, predsednica lažne države Kosovo, koja se u ulozi mentora obraćala "srpskim studentima" i savetovala ih kako da se bore protiv sopstvene zemlje, pod budnim okom svojih bečkih sponzora.