DOBRO PLAĆA UNITED MEDIA: Željko Veljković kritikuje "Air Serbia", a leti u biznis klasi - i to ima za dve karte
Željko Veljković, novinar televizije Nova, pohvalio se da sa letovanja leti biznis klasom i to da ima novca ne za jednu, već za dve karte - za sebe i majku.
Inače, zanimljivo je da Veljković leti avionom Air Serbia, kompanijom koju je u više navrata napadao, a povodi su bili različiti: od imena koje nose njihovi avioni do toga što je Taker Karlson leteo u Moskvu preko naše zemlje, takođe avionom Air Serbia, kako bi uradio intervju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Nije novost da Veljković redovno napada i državu Srbiju, ali to mu evidentno ne predstavlja problem da leti sa srpskom kompanijom i ponosno objavljuje fotografije iz biznis klase... Očigledno United Media dobro plaća, pa se ima novca za to.
