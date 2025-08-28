Đurić je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je sa Ohanom potvrdio trajne veze istorije i tradicije koje povezuju Srbiju i Izrael.

- Kada je prijateljstvo iskreno, putevi se ukrštaju u svakom kutku sveta. Bilo je sjajno videti se sa mojim dragim prijateljem predsednikom Kneseta Amirom Ohanom, čak i daleko od naših domova, kako bismo ponovo potvrdili trajne veze istorije i tradicije koje povezuju Srbiju i Izrael. Iskoristili smo priliku da zajednički naglasimo hitnu potrebu za hitnim oslobađanjem svih talaca koje drži Hamas. Vratite ih kući - napisao je Đurić.