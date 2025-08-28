Politika
ĐUKANOVIĆ O POKUŠAJU SPINOVANJA ISTINE: Projekat im propao, pa samo su laži ostale
Advokat Vladimir Đukanović poručuje da smo "poslednjih dana svedoci neverovatnim perverznim izveštavanjima i pokušaju najodvratnijeg spinovanja istine".
"Od toga da su ispred Filozofskog fakulteta bili mirni studenti, do toga da je samoupravljanje u glavama novinara i urednika N1 nešto što je pozitivno, te da oni imaju pravo da novog vlasnika Junajted grupe proganjaju gde stignu", navodi Đukanović u obraćanju na Fejsbuku i dodaje:
"Ipak, jasno je da im je projekat propao, pa samo su laži ostale, ali na njih moramo da ukažemo".
