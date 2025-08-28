OVAKO SVETSKE DEMOKRATIJE HAPSE BLOKADERE Devojčicu (14) tretiraju kao opasnost po bezbednost! Američka policija se zaleće u barikade, isti prizor i u Nemačkoj
Snimak nemačkih, francuskih ali i američkih policajaca koji bez milosti hapse građane tokom kršenja javnog reda, mira i blokada glavnih saobraćajnica ovih dana obilazi društvene mreže.
Na objavljenim snimcima mogu se videti odlučne reakcije službenika bezbednosti u situacijama kada demonstracije i protesti prerastu u ometanje svakodnevnog života.
Nemačka policija nasilno je uhapsila četrnaestogodišnju devojčicu dok je prisustvovala propalestinskom protestu u Berlinu.
Lokalni mediji saopštili su da ovo nije prvi put da je Alicia Angelique Muller privedena zbog protesta protiv brutalnog izraelskog rata protiv Palestinaca u Gazi.
U Velikoj Britaniji policijsko vozilo probilo je bankine postavljene od strane građana i nije ustuknulo pred okupljenima.
Slična situacija dogodila se i u Njujorku kada su 2 policijska vozila pogurala protestante.
Ovo nisu jedine države koje tako reaguje kad je reč o protestima na javnom mestu. Imali smo priliku da vidimo još ovako brutalnih primera ali i brutalnijih.
Nedavno su naoružani američki policajci nasilno razbili blokadu mosta između saveznih država Kentaki i Ohajo.
Oko 100 ljudi je prešlo most sa strane Ohaja. Međutim, demonstrante je dočekalo skoro 50 policajaca iz Kovingtona u Kentakiju, koji su pesnicama udarali blokadere i gađali ih puškama za pejntbol.