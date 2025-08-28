Slušaj vest

Aleksandra Subotić, direktorka Junajted medije napustila je Srbiju 25. avgusta, preko Surčina, prenose mediji.

Kako B92 nezvanično saznaje, pretpostavlja se da je saznala da su njene mahinacije otkrivene i da je upravo to razlog njenog napuštanja zemlje.

Subotićeva je napustila zemlju u jeku afere koja danima traje, a u kojoj propagandno medijsko krilo Junajted grupe, koje je i dalje pod uticajem Dragana Šolaka, besramno obmanjuje javnost. Sada je glavni zadatak N1 i Nove S kampanja da se Aleksandra Subotić, direktorka Junajted medije pod čijim krovom su i pomenuti mediji, predstavi javnosti kao velika zaštitnica slobodnog novinarstva u Srbiji.

Podsetimo, generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da se sumnja da je Aleksandra Subotić oštetila Junajted grupu i Telekom Srbija za milione evra. Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima da je predsednik Aleksandar Vučić zatražio smenu Aleksandre Subotić, direktorke Junajted medije, rekao je da to nije tačno.