ALEKSANDRA SUBOTIĆ NAPUSTILA SRBIJU Šolakova direktorka otišla iz zemlje
Aleksandra Subotić, direktorka Junajted medije napustila je Srbiju 25. avgusta, preko Surčina, prenose mediji.
Kako B92 nezvanično saznaje, pretpostavlja se da je saznala da su njene mahinacije otkrivene i da je upravo to razlog njenog napuštanja zemlje.
Subotićeva je napustila zemlju u jeku afere koja danima traje, a u kojoj propagandno medijsko krilo Junajted grupe, koje je i dalje pod uticajem Dragana Šolaka, besramno obmanjuje javnost. Sada je glavni zadatak N1 i Nove S kampanja da se Aleksandra Subotić, direktorka Junajted medije pod čijim krovom su i pomenuti mediji, predstavi javnosti kao velika zaštitnica slobodnog novinarstva u Srbiji.
Podsetimo, generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da se sumnja da je Aleksandra Subotić oštetila Junajted grupu i Telekom Srbija za milione evra. Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima da je predsednik Aleksandar Vučić zatražio smenu Aleksandre Subotić, direktorke Junajted medije, rekao je da to nije tačno.
