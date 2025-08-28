Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić danas je na svom "X" nalogu izjavila da "idiotske reakcije pokazuju koliko ljudi je Šolak lično držao džepu".

"Vi, ljudi, stvarno niste normalni, a sve ove idiotske reakcije pokazuju koliko ljudi je Šolak lično držao u džepu. Kakve veze Aleksandar Vučić ili država Srbija imaju sa N1 i ostalim medijima na kojima je Šolak zaradio preko 1,5 milijardi evra?!?", napisala je Ana Brnabić i nastavila:

"Mi smo krivi što je on prodao, a sada ne dozvoljava većinskom vlasniku da upravlja?? I kakve veze Šolak ima sa uređivačkom politikom - prvo nas deceniju ubeđujete da ste nezavisni, a sada nas danima ubeđujete da niste".

