Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić danas je na svom "X" nalogu izjavila da "idiotske reakcije pokazuju koliko ljudi je Šolak lično držao džepu".

"Vi, ljudi, stvarno niste normalni, a sve ove idiotske reakcije pokazuju koliko ljudi je Šolak lično držao u džepu. Kakve veze Aleksandar Vučić ili država Srbija imaju sa N1 i ostalim medijima na kojima je Šolak zaradio preko 1,5 milijardi evra?!?", napisala je Ana Brnabić i nastavila: