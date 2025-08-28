Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji na TV Pink i govori o novim merama države, čiji je cilj poboljšanje kupovne moći i životnog standarda građana, nasilju blokadera, dijalogu i predstojećim razgovorima sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

- Imamo mnogo važnih vesti koje mnogo znače. Najpre, stvari se smiruju u Srbiji, ljudi počinju da razumeju da moramo da razgovaramo i stvari rešavamo dijalogom. Sve manji broj ljudi se okuplja, zato što posle izvesnog vremena se suoče sa realnošću. To je ono što je važno. Naše je da ponudimo dijalog. Čak i nasilnicima.

- Biće svi u redu u Novom Sadu. Bloakderi nisu razumeli da je politika nešto drugo od matematike i godišnjih odmora. Uništavali su prostorije, ali moramo da pružimo ruku. Ne sme tu da bude nikakvog izbora. Nema tu i ne sme da bude nikakvog izbora. Ja najredje polazim od sebe koliko sam se promenio i koliko sam lično manje tolerantan zbog svega kroz šta su mi prošle deca, porodica. Na kraju krajeva ja sam običan čovek, ne više od toga. Imam emocije i to kroz šta sam prošao poslednjih devet meseci, moja deca to malo kao za deset života prođe. I postao sam, nažalost, u tom nekom ličnom odnosu manje tolerantan i sebi sam zamerio. Kod Željka sam bio na rođendanu. On to slavi kao da je mnogo važan i veliki dan, što valja tako. Stari ljudi ne bi trebalo da rade. Sada će se naljutiti pošto mu je to valjda najteža godina. A on je od mene četiri godine stariji, to znate. Nije on mlađi, on izgleda mlađe, deset godina. Stariji, bio sam na rođendanu kod njega i onda sam uveo, video sam da mu je jedan od gostiju bio direktor Nove S. Sačekao sam kao pristojan čovek desetak minuta i znajući da ti ljudi svakoga dana vode kampanju, da smo ubice, kako treba da se obračunaju i sa mojom decom i sa svim drugim. Ja sam napustio taj skup posle desetak minuta. Onda sam shvatio da to prosto nije fer prema domaćinu i kao predsednik Srbije.

- Sve u svemu moja ruka ostaje isprućena za dijalog, za televizijsku debatu sa njih troje, četvoro. Ono sa čim smo se suočavali jesu ljudi bez lica koji su se krili iza mase i širokog pokreta koji je za jedan deo ljudi predstavljao nadu u promene. Mi ćemo 21 završiti sa 102 milijarde. tri puta ćemo više vrednosti da stvorimo. To su neverovatne stvari.

Predsednik uporedio rezultate politike 2012. i danas

- Pročitaću vam sada važne podatke. 2012. 4870 evra, 2027. 15915 evra, nivo nezaposlenosti tada 25,9, danas je završena anketa radne snage u skladu sa Eurostatovim modelom 8,5, dakle na najnižem nivou. Ja ću vam dati sad jedan egzaktan podatak koji nije pitanje ankete. Mi smo imali broj zaposlenih u 2012. 1.865.000.

- Danas, zbog veoma niskog prirodnog priraštaja, veoma niskog prirodnog priraštaja, pre svega, i dalje imamo nešto više onih, sad je to mala razlika između odlazećih i dolazećih, onih koji se vraćaju, i to će tek da se smanjuje, ali mi danas imamo u odnosu na 1.865.000 - 2.370.103 zaposlena, čak formalno zaposlena. Ne želi narod da se vaća u prošlost, u vreme onih koji bi sada opet da dođu na vlast. Istu su priču pokušali da nam prodaju.

Vučić se osvrnuo i na nasilje blokadera

Kaže da su i ranije istu priču pokušali da prodaju mladi ljudi bez lica - OTPOR.

- Pojavi se tu i tamo po neki, kao i od studenata njih dvadesetak, ali nemamo mi lidere, mi smo za komunizam, za anarhizam, liberalizam, tralalala, bajke, a onda su se svi obogatili. Ali nisu oni vladali suštinski. Oni su rekli umesto nas vladaće eksperti. I podsetiću vas baš na ovu veliku gospojinu, to je bilo 19. avgusta 2000. godine, tada je ekspertska grupa G17 predstavljena koristeći neke sportske stručnjake, koristeći velike znalce kao što su Dinkić, Đelić, od svih drugih. I tako su ekspertski vodili zemlju da nam je zemlja bila uništena. I sada nam otprilike, nećete verovati, predlažu potpuno isti model. Ja mislim da su to ljudi shvatili, da su to ljudi na izuzetno dobar način razumeli i zato je otpor prema tome sve veći i sve snažniji. Nemojte da smetnete s uma. Mi smo se ponekad našli u čudu. Kada ta poplava krene i kada izbaci sve na površinu, kada mulj izbaci na površinu talog, društveni talog, bukvalno, teško je tome se suprotstaviti u tom trenutku. Ljudi su pod pritiskom. Čak i dobri, normalni ljudi koji ne bi reagovali ni na koji način, oni počnu da reaguju. I žele da pripadaju tom delu da ne bi bili socijalno odbačeni. Naravno, najhrabriji ostaju jer oni to prepoznaju i suprotstavljaju se. Kako smo došli do toga? Da se plasiramo? Delimično, nikada nemojte da potcenjujete jednu stvar. Delimično i našom krivicom nismo razumeli da ne možete da vladate, da ne pokazujete dovoljno brige za građane svakog dana. Tu polazim i od sebe. Ja sam neredko suviše pažnje poklanjao spoljnoj politici i susretao se sa svetskim liderima, svetskim državnicima. Manje sam, sećam se, nekada išao po sedam dana u Niš, u druge krajeve Srbije. Sada ću to ponovo da vratim.

- Ljudi posle izvesnog vremena kažu "dosta mi je toga i da je najbolji na svetu". Ljudi kažu "Ok Vučić je snažan, ali mi želimo nekoga ko je jednako snažan da može uvek da ga izaziva". I onda to ode u jedan iracionalan deo. Dođemo do toga da našu najbolju decu proglasimo za "ćacije". Došli smo do toga da su policajci batinaši, a ne oni koji ih tuku motkama. Imaju moćnu platformu koja to podržava.

- Kada prenose te medijske platforme koje učestvuju u rušenju Srbije, oni kažu "Sada lete kamenice, zapalila se vatra, požar je tu, gori zgrada", ovo gde je očigledno ko to radi, ne postoji subjekat. Bave se sobom, sopstvenom korupcijom.

Novinarka Gordana Uzelac potom je istakla da se na društvenoj platformi X pojavio skandalozan tvit urednika Šolakovih medija u kome ističe da bi rušenje Junajted medija bilo ravno padu četiri nadstrešnice - taj nivo korupcije.

- Sve neumesno što je rekao govori o nepoštovanju žrtava, ali to nije za nas neka velika novost. Koriste paganske običaje da po 16 minuta zauzimaju puteve. To ima veze sa nekim vrlo čudnim oblicima iskazivanja pijeteta koji ne postoje nigde u savremenom svetu. A ovo je već ne samo nepoštovanje, već i nižeštavanje 16 žrtava pod jedan. Pod dva, nisam razumeo, ne moram da postavim pitanje jer se to pretvara sad već u parodiju i ljudi se tome prilično smeju. Onima koji ne znaju moramo da kažemo o čemu se radi. Dakle, oni se tuku između sebe, unutar Junajted grupe. Ste imali neki uticaj na te neke promene? Mislim da sam spominjao da vi imate neki uticaj na to, napada se i telefona. Sada ćete samo da čujete. Nisam reagovao zato što je to toliko glupo da nemam reči. Objasniću vam i zašto. Razumećete zašto. Zato što vi mislite da ja imam obavezu da odgovaram na najgore gluposti svaki put kada me neko pomene. Ja ništa drugo u životu ne bih radio. Ništa drugo u životu ne bih radio. Treba da idem na očinski test da proveravam da li mi je otac Andjelko Vučić ili nije kada mi oni to kažu. Treba da idem da vidim da li mi je brat Andrej ili nije. Da li je Vukan hologram ili je moj dete, moj sin. Dakle, ja svaki put to trebam da radim. Sada vidite koliko je to glupo. Ta parodija je došla dotle.

Vučič je komentarisao i situaciju u Junajted medija

- Dakle, i naravno, uvek šta vam je podsvest, to je treći taj zaključak iz ovog tvita, uvek je korupcija. Uvek je ono čime se oni bave, to im je polazna tačka u njihovim životima. Uvek korupcija. Oni ne mogu da razumeju da postoje ideje, ideali, da postoje pošteni ljudi, jer polaze od sebe. Kako bi pokojni Tijanić rekao, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Vidite, zašto oni vide korupciju? Da bi znali u čemu se radi. Oni su prodali Total TV, Net TV i SBB. Gospodin Šolak prodao je to za milijardu i šest stotina miliona evra otprilike. Dakle, milijardu i šests totina miliona evra je stavio u svoje džepove. Nije on to zaradio svojim znanjima, već korumpiranjem ljudi u Telekomu Srbije svojevremeno, tamo 2000. i neke godine, kada je krenuo da protizakonito postavlja kablove koristeći Telekom i državnu mrežu, tako je podizao i tako postizao. Vidite, gleda čuda, milijardu i šeststo miliona uglavnom na pljački zarađenog novca, oni su pošteni, on je pošten, a ja sam lopov, kriminalac koji nemam i nisam dobio ni jedan evro od svega toga. A onda su, kada je KKR prodavao svoje udele, tražili investitora i pozvali BC Partners. BC Partners im je dao tri, četiri, pet milijardi, Bog zna koliko. I sve su to trpali u svoje džepove. Ne u moje, nego u svoje. Mi korumpirani, oni pošteni. Sad su se posvađali oko para, jedni druge tuže, jer Šolaku nikad nije dosta para i sad da vam ispričam, oni kažu da sam ja uticao na nešto, čuo sam ili video sam nekim. Pa da, ja sam se video u Davosu dva puta i svaki put javno i slikao i objavio to i govorio o tom. Sa ovim Nikosom, koji je bio neki šef tog BC Partnersa, jer to je moj posao, moja obaveza, ne zbog medija i zbog investicije u Srbiju kako su najavljivali.

- Ja sam govorio mnogo teže stvari o njemu. I javno, i na svakom susretu. Ja sam prvi put kada sam sreo tog gospodina Nikosa, mu u lice rekao da mislim da je Dragan Šolak, njegov partner, međunarodni kriminalac, perač para, kriminalac bez premca, da je veoma, veoma loš čovek, iskoristio sam težu reč. Dakle, da ne bih krio. Ne morate da pitate za sitnice da li tamo neko da bude Sloba Georgiev ili da bude Aleksandra Subotić ili da bude Igor Božić. Baš me briga. Sve najgore mislimo svima. I nikada se u to nisam mešao. Ali da im bude jasno i da vama bude jasno. Od početka sam govorio sve ono u što se sad uverio svako od tih ljudi koji su sa tim čovekom radili. Ne postoji ni jedan čovek koji je sa tim čovekom radio, a da ima nešto lepo da kaže. A sa mnom svi koji su počeli da rade, rade i danas. Niko nije otišao. Dakle, i 10, i 12, neki i 17, a neki, Boga mi, i 30 godina. Samo da to ima to u vidu. I neki koji odu, pa se posle izvesnog vremena vrate i žele da se vrate. Od Zorane Mihajlović do mnogih drugih. Dakle, samo to hoću da vam kažem. Ja sam, dakle, najgore stvari tim ljudima predočavao od početka. Svaki put kad bih video, ali ja njega vidim jednom godišnje.

Aleksandra Subotić, direktorka Junajted medije napustila je Srbiju 25. avgusta, preko Surčina, preneli su večeras mediji.

Vučič je kratko istakao da je samo jednom video, te da ništa ne zna o njoj.

- Da sam želeo da ih ugasim, to bi se desilo. Sećate li se strašnih laži o zvučnom topu kada su shvatili da im je propao 15. mart? I baš ih je bilo briga, obmanjivali su javnost. Nikada se nisu izvinili ni za laži o povređenom dečaku. Hteli su da zapodenu krvavi pir u Srbiji i umalo da platimo cenu. Građani Srbije su bili dovoljno zreli i ozbiljni i nisu tako nešto dozvolili. To je ključna i važna poruka, njima želim uspeh u radu.

- Što se tiče svih uvreda, oni se najviše uvrede kad im kažete blokaderi, a oni se time hvale da blokiraju. Ovoliko besa ni na čemu zasnovano vam je najbolji pokazatelj. I biće ispumpano kao guma, balon. Računao sam da su zdravorazumski orijentisani i da razumeju kakve su to laži. Oni nemaju dokaz da je korupcija dobripena padu nadstrešnice. Već su se neke promene odigrale i tek će ih biti.

O novim merama i pogodnostima za građane

- Samo da vidite šta su sada smislili, nakon najave novih mera. Kažem im, povećajte cenu od 14 do 20%, vratićemo vam kroz rabate, da bi cena mogla da ostane ista, a da oni ostanu u skladu sa podzakonskim aktima koje smo mi doneli. Mi smo im dozvolili onih 20% marže i 10% off rabata, dozvolili smo i 3% za logističke troškove, a oni sada hoće da povećavaju nivo logističkih troškova na 10% itd. Svim se trikovima služe. Pa onda kažu dobavljačima, skinućemo vas sa police ukoliko ne povećate cenu sada, a mi da vam vraćamo kroz rabate jer mi moramo da zarađujemo isto ili slično koliko smo zarađivali. Promenićemo uredbu već za 3 dana i reći ćemo da taj asortiman koji je bio pre 7 dana, pre donošenja prve uredbe, mora da bude na polici. Ja molim te ljude ukoliko su odgovorni, posebno iz tri najveća strana, da ne pokušavaju da pobede državu i da ne misle da su mnogo pametniji, a mi mnogo glupi. Mi znamo da su oni mnogo pametniji.

- Želimo da se borimo za građane ove zemlje, koji zaslužuju da plaćaju niže cene od onih koje im neko naplaćuje. I u redu je da zaradite. Ok, ako je vaša profitna margina 200 miliona evra, ili 300 miliona evra na godišnjem nivou. Ali nemojte da preterujete da to mora da bude 600 miliona evra. Jer to onda baš i nema mnogo smisla, jer onda moramo mi sebe da pogledamo u ogledalo i da pitamo šta smo radili da zaštitimo interese naših građana. Da, nekoliko je činilo da je tim stranim lancima bitan bio profit umesto standard građana. Prvo, Srđane, samo jedan detalj. Ja nemam ništa protiv toga. Ja ne želim da se vratim u samoupravljanje socijalističko koje je uništilo ovu zemlju. Dovelo nas je do nerada. Dovelo nas je do toga da sad imate anarho-liberalno-komunističke ideje u kojima možete samo da stanete i da se uhvatite za glavu. Gde vam izađe dečak jedan i kaže, ne, devojčica jedna, 20 godina ima i kaže: E pa znate, ušli su neki profesori, kao da profesori nemaju valjda pravo da uđu u jedan fakultet i dekan, koji inače odgovara državi za to kako upravlja fakultetom. Oni su ušli, kaže, oni su, znate, sklonili su i one koji inače tu stanuju. I vi vidite da oni žive u nekoj vrsti hipi-komune u kojoj su oni stvarno umislili da imaju pravo da prave svinjac od fakulteta i da žive tamo. Oni su sebi dali za pravo da žive tamo. Vi ne možete na racionalan način to da objasnite. Krstite se, nekad se to govorilo, ja znam, moja pokojna baka, mi smo je zvali majka.