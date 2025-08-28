Slušaj vest

O biznisu Dragana Šolaka može se govoriti naširoko, od prodavca VHS kaseta do kablovskog operatora, medijskog giganta, pa čak i vlasnika fudbalskog kluba Sautempton.

Da nije bilo sumnjivih radnji tokom sticanja bogatstva i medijskog uticaja, ovaj razvojni put mogao bi biti inspirativan. Umesto inspiracije, potrebnija je istraga.

Posebno nakon poslednjih saznanja i kreiranja afere u vezi sa smenom direktorke Junajted medije, Aleksandre Subotić.

1/4 Vidi galeriju Sramni tekstovi u Šolakovim medijima o napadu na ministra Foto: Printscreen

Gosti "Usijanja" koji su analizirali sredstva kojima je Šolak popločao svoj put bili su Dejan Bulatović, narodni poslanik SNS, prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Uroš Piper, medijski analitičar.

Gajović je otvorio ovu temu i rekao da nema dilemu oko jedne stvari:

- Jedno je izvesno, a to je da imperija Dragana Šolaka nije nastala pre 10 godina, već sredinom 90-ih kada je ušao u biznis nakon prodavanja CD-ova u kabliranje televizije. To je bila njegova vizija i tako je počeo, ali moramo biti svesni da on nije izvadio pare iz svog džepa, već je imao veliku podršku čoveka koji najviše želi da sruši vlast u Srbiji, a to je Soroš.

Odakle toliki uticaj

- To je u Zakonu o javnom informisanju i medijima iz 2015. kada je nekim čudom promenjen jedan član. Ja sam tada bio član Radne grupe i ja sam se protivio tom zakonu, pa sam se zalagao da kablovski operater ne može da bude osnivač televizije, odnosno da ne može biti pružalac medijskih usluga. Mi smo to potpisali, ali je taj zakon otišao na usklađivanje u Brisel i taj deo je maknut i dato je odobrenje. Tu leži osnova uticaja. To je bio prelaz iz one prethodne vlasti u ovu, a tamo je Šolak imao i te kako veliki vetar u leđa sa svojim biznisom, pa je i tada pravio temelje imperije. Kasnije, ovim načinom kako je sve teklo, on je postao vrlo medijski uticajan i tako je osnovana sumnja da je imao trgovinu medijskim uticajem - rekao je Gajović.

Bulatović je izneo političku analizu Dragana Đilasa, pa je otkrio kako je izgledao period dok su sarađivali, te otkrio neke malo poznate stvari.

Manipulacije Dragana Đilasa

- Sve ono što je nezakonito i nemoralno beleži Dragana Đilasa kao političara. Kada sam bio podpredsednik stranke Dragana Đilasa, je l' vi mislite da sam znao neke stvari tada da bi sedeo tamo kao potpredsednik? Onoga trenutka kada sam to sve saznao i kada sam video ja sam javnosti saopštio da se radi o jednoj političkoj protivi, da se radi o čoveku koji čini sve protiv svoje zemlje. Naravno da je Đilas preko Šolaka i te kako kontrolisao medije i uticaj, to je politička hobotnica, a toj političkoj hobotnici glava je u inostranstvu. Prolazi se kroz ustaške veze, dakle Zagreba, hrvatskog ustaškog lobija, slobodno kažem ustaškog jer imali ste tamo imali koncert od pola miliona gde se koristio ustaški pozdrav, odnosno fašistički pozdrav. Ustaška Hrvatska, itekako imala uticaj na tu političku hobotnicu, a onda se išlo preko drugih zemalja, vlada i službi koji rade protiv Srbije i sistema naše zemlje. Oni su želeli da naprave građanski rat u Srbiji, pravili su političku diverziju i obojenu revoluciju. Oni su želeli da u Srbiji vide krv. I zato je počelo obojenim rukama, krvavim rukama, ne zato što su oni mislili da ukažu na nekog u vlastima da su krvave ruke. Ne! nego upravo su oni u prvom licu rekli "nama su krvave ruke" mi želimo baš onako kako je to radila ustaška Hrvatska 40-ih godina - rekao je Bulatović.

Detaljnije o odnosu Šolaka i Đilasa

Foto: Beta, Shutterstock, Pritnscreen

- Prvo na vašu opasku da sam poznavao Đilasa, neka mi Bog oprosti na tome što sam ga poznavao, što sam uopšte sa njim sarađivao, to što mi je dolazio u kuću zajedno sa svojom porodicom, to što sam smatrao da je moj prijatelj, mislim sve najgore o tom čoveku. Jedan izuzetno veliki manipulant, posebno u medijskom smislu. Dakle, njegov uticaj na N1, na Novoj S, sam zaista primetio i odgovarajućim porukama koje sam dobijao od njega i u razgovoru sa njim.Pričali smo ko će kada da gostuje na N1, ko će kakve odgovore davati, kakva će pitanja postojati od strane N1 - otkrio je Bulatović.

Piper je kao medijski analitičar izneo ocenu vezanu za situacije koje se dešavaju u Junajted grupi:

- Poslednjih devet meseci je postalo očigledno šta radi N1 i Nova S i sve je to manipulacija. Znam koji su novinarski standardi u izveštavanju sa protesta, skupova i sličnih stvari, a kada pričamo o navodnom snimku i svega što čine proteklih devet meseci, sve je to pogaženo. Njima je jedini cilj da obojenom revolucijom naprave promenu vlasti.

Deđanski se nadovezao:

- Vidite, oni se za sve žale Briselu, a neverovatno je da imamo naše političare koji se tamo žale. Imamo naše političare u RS koja ne podrži Dodika za referendum, i oni su svi povezani. Ja ne razumem psihologiju tih ljudi, jedino sam srećan jer su oni manjina u Srbiji. Zaista su manjina, to se vidi i na ulicama, jer to što su agresivni ne znači da ih ima puno. Sa druge strane su pristojni ljudi, koji neće da pale. Od početka smo protiv nasilja, kao i većina ljudi, ne treba primenjivati silu, nekada nas iznervira šta sve rade, ali država pokazuje da može bez sile da reaguje na ove nedaće. Strpljenjem smo sačuvali državu, da smo bili agresivni ne bismo u tome uspeli.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

RAZOTKRIVENA ZAVERA JUNAJTED GRUPE: