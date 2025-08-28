Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se stvari smiruju u Srbiji, da ljudi počinju da razumeju da moramo da razgovaramo i stvari rešavamo dijalogom. Gostujući na TV Pink, dodao je da se sve manji broj ljudi okuplja, zato što posle izvesnog vremena se suoče sa realnošću.

"To je ono što je važno. Naše je da ponudimo dijalog. Čak i nasilnicima", poručio je predsednik Vučić, pa se osvrnuo na incidente blokadera ispred Filozofskog fakulteta:

"Biće svi u redu u Novom Sadu. Blokaderi nisu razumeli da je politika nešto drugo od matematike i godišnjih odmora. Uništavali su prostorije, ali moramo da pružimo ruku. Ne sme tu da bude nikakvog izbora. Nema tu i ne sme da bude nikakvog izbora. Ja najređe polazim od sebe koliko sam se promenio i koliko sam lično manje tolerantan zbog svega kroz šta su mi prošle deca, porodica. Na kraju krajeva, ja sam običan čovek, ne više od toga. Imam emocije i to kroz šta sam prošao poslednjih devet meseci, moja deca to malo kao za deset života prođe. I postao sam, nažalost, u tom nekom ličnom odnosu manje tolerantan i sebi sam zamerio".

Vučić je ponovio da njegova ruka ostaje ispružena za dijalog, za televizijsku debatu sa njih troje, četvoro.