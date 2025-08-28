"SRBIJA NIJE JEDAN ČOVEK, OVO NISAM URADIO SAM" Vučić o tome šta će biti po isteku njegovog mandata: Glupo je da menjam Ustav jer mislim da sam dobar predsednik
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, prilikom gostovanja na TV Pink, odgovorio na konstataciju da se narod pribojava šta će se desiti sa Srbijom nakon isteka njegovog mandata.
"Pogrešna su razmišljanja da je Srbija jedan čovek. Ja nisam uradio ovo sam. Na ovome je radio tim ljudi. Da nije bilo posvećenosti i Malog i Vesića i drugih... Ja sam bio politički buldožer koji je to gurao. Govorili su mi da sam diktator i autokrata, da sam Hitler, ubica. Ponosan sam na to što sam sve to izdržao i uprkos želji mnogih da zaustave Srbiju, zajedno sa Milošem, Anom, uspeo da napravim velike rezultate", rekao je Vučić i nastavio:
"Ponosan sam na ove karte kad pogledam, svako selo znam, znam i šta nismo uradili jer svi čekaju. Možda sam pogrešio, možda nisam. Ne sanjaju svi ljudi iste snove. Imate 40 posto ljudi koji kažu za EXPO da je strašna stvar. Nemam račune u inostranstvu, nemam kuće i vile. Kada budem pravio kuću, a praviću je na istoku Srbije, obavestiću celu javnost, transparentno. Ne vredi vam da izmišljate za džabe. Pobedili smo ljudi Amerikance, Minesotu, Argentinu, Malagu. Dovodimo 120 zemalja, celu zemlju moramo da angažujemo, sve mlade ljude, da pokažu svoje znanje i energiju. Svoju inventivnost. To sve ostaje građanima".