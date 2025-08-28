Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, prilikom gostovanja na TV Pink, odgovorio na konstataciju da se narod pribojava šta će se desiti sa Srbijom nakon isteka njegovog mandata.

"Pogrešna su razmišljanja da je Srbija jedan čovek. Ja nisam uradio ovo sam. Na ovome je radio tim ljudi. Da nije bilo posvećenosti i Malog i Vesića i drugih... Ja sam bio politički buldožer koji je to gurao. Govorili su mi da sam diktator i autokrata, da sam Hitler, ubica. Ponosan sam na to što sam sve to izdržao i uprkos želji mnogih da zaustave Srbiju, zajedno sa Milošem, Anom, uspeo da napravim velike rezultate", rekao je Vučić i nastavio:

Foto: Printskrin Pink TV