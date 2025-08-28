Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je slike kako će izgledati muzej Nikole Tesle, Terazijska česma, pešački most, linijski park...

"Ovo je taj novi most koji gradimo umesto starog. Veličanstven. Imaćemo i novi pešački most, atrakcija sa bezbroj kafića, sve to mora da budemo završeno do EXPA. Moći čete vozom do grada da dođete. Niče i čuvena pijaca kao u Barseloni, Firenci. To će biti veličanstvena pijaca gde kreirate život", naveo je Vučić gostujući na TV Pink i dodao:

Vučić pokazao kako će izgledati muzej Nikole Tesle, Terazijska česma, pešački most, linijski park... Foto: Printskrin Pink TV

"Naravno linijski park koji će se spojiti sa Adom Hujom, pa sve do Promenade na Beogradu na vodi, pa do Ade Ciganlije. Vazduhoplovni muzej će izgledati kao svemirski brod. Videćete sve, od naših Karavela do vojnih aviona, čudesna stvar, kao i akvarijum. Akvatik centar takođe".

Dodao je da se kasni sa stadionom.

"Živ se pojedoh oko toga. Bezbroj problema zbog podzemnih voda. To su razgovori sa Kinezima, muka živa, ali napredujemo i stići ćemo. Izgledaće čudesno. Onaj ko ne bude igrao na tom stadionu, Zvezda i Partizan, izgubiće gledaoce", poručio je predsednik Vučić i zaključio:

"Za ovo živimo i radimo"!

Ne propustitePolitika"SRBIJA NIJE JEDAN ČOVEK, OVO NISAM URADIO SAM" Vučić o tome šta će biti po isteku njegovog mandata: Glupo je da menjam Ustav jer mislim da sam dobar predsednik
Screenshot 2025-08-28 215810.png
InfoBizSA 50.000 NA 56.000 DINARA! Predsednik Vučić najavio OGROMNO POVEĆANJE PENZIJA od 1. decembra, a onda saopštio još jednu sjajnu vest za penzionere
121212.jpg
DruštvoISPLAĆENE PRVE PARE IZ ALIMENTACIONOG FONDA Vučić saopštio sjajne vesti: Samohrana majka dečaka (9) dobila novac
Screenshot 2025-08-28 214742.png
Politika"JEDNOM SAM JE VIDEO, NIŠTA O NJOJ NE ZNAM" Vučić o dešavanjima u Junajted mediji: Posvađali su se oko para, jedni druge tuže, jer Šolaku nikad nije dosta para
Screenshot 2025-08-28 212701.png
InfoBizVUČIĆ UPOREDIO REZULTATE: 2012. je BDP bio 35 milijardi, a 2027. ćemo da završimo sa 102! Onda je stopa nezaposlenosti bila 25,9%, a danas je 8,5%
Screenshot 2025-08-28 211745.png
Politika"SVE MANJI BROJ LJUDI SE OKUPLJA NA ULICAMA, SUOČILI SU SE SA REALNOŠĆU" Predsednik Vučić: Naše je da ponudimo dijalog, čak i nasilnicima!
Screenshot 2025-08-28 211619.png