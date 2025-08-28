Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je slike kako će izgledati muzej Nikole Tesle, Terazijska česma, pešački most, linijski park...

"Ovo je taj novi most koji gradimo umesto starog. Veličanstven. Imaćemo i novi pešački most, atrakcija sa bezbroj kafića, sve to mora da budemo završeno do EXPA. Moći čete vozom do grada da dođete. Niče i čuvena pijaca kao u Barseloni, Firenci. To će biti veličanstvena pijaca gde kreirate život", naveo je Vučić gostujući na TV Pink i dodao:

"Naravno linijski park koji će se spojiti sa Adom Hujom, pa sve do Promenade na Beogradu na vodi, pa do Ade Ciganlije. Vazduhoplovni muzej će izgledati kao svemirski brod. Videćete sve, od naših Karavela do vojnih aviona, čudesna stvar, kao i akvarijum. Akvatik centar takođe".

Dodao je da se kasni sa stadionom.

"Živ se pojedoh oko toga. Bezbroj problema zbog podzemnih voda. To su razgovori sa Kinezima, muka živa, ali napredujemo i stići ćemo. Izgledaće čudesno. Onaj ko ne bude igrao na tom stadionu, Zvezda i Partizan, izgubiće gledaoce", poručio je predsednik Vučić i zaključio: