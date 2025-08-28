VUČIĆ O SITUACIJI U REPUBLICI SRPSKOJ I NA KiM: Garantujem ljudima da ćemo mi dati sve od sebe da očuvamo mir i stabilnost
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na trenutnu situaciju u Republici Srpskoj.
Podsetimo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku o raspisivanju prevremenih predsedničkih izbora u Republici Srpskoj za 23. novembar. Milorad Dodik je rekao da SNSD neće izaći na izbore.
"Veoma je opasna izjava predsednice izborne komisije. Neki se ljudi mnogo igraju, ne razumevajući da nije trenutak da koriste tuđu silu da bi ostvarivali svoje političke interese. Mnogo problema ćemo imati, kao što vidite, i sa izborima na Kosovu i Metohiji, jer Kurti pokušava da spreči Srpsku listu da se kandiduje, pokušava i da izabere Rašića za potpredsednika Skupštine, iako mu je obaveza da izabere Simića koji je predložio Srpsku listu, ali kako bih vam rekao, to je nešto što ćemo morati da pregrmimo i da preživimo i da sačuvamo mir i stabilnost, a neće biti ni malo jednostavno, ni malo lako. Za mir i stabilnost su potrebna dvoje, ali ću, jedino što mogu ljudima garantovati to je da ćemo mi dati sve od sebe da to očuvamo".
"Pobeđuje politika, pobeđuje posvećenost i rad. Ja ću pomoći mojim saborcima i mojim prijateljima na svaki način. Da li kroz parlamentarnu listu ili na bilo koji drugi način, ne znam. Ali ću svakako se postarati da pružim iskrenu i nedvosmislenu podršku predsedničkom kandidatu koji će moći da čuva naš brod u budućnosti i da vodi politiku kao politiku nezavisne i suverene zemlje. I nama najveće i jedine stvarne ljubavi, a to je naša Srbija".