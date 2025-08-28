Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će veličanstvena vojna parada biti organizovana 20. septembra i istakao da će građani moći da vide koliko je Srbija danas snažnija.

"Ja ću vam navesti jednu stvar, želeći i da najavim veličanstvenu manifestaciju 20. septembra, tu paradu koju vojska organizuje, koja će biti čudesna i prelepa, da ćete moći da vidite, građani Srbije, sve što pripada vama. Da vidite koliko ste danas jači. Da vidite koliko ste danas snažniji nego ikada ranije", rekao je Vučić gostujući na Pinku.

Vučić je istakao da je Kina najbrže rastuća zemlja u svim segmentima, u svim oblastima.

"Pre pet godina, kada sam na kolegijumu u Generalštabu, mi to držimo nekada za javnost, nekada bez javnosti, a najčešće bez, rekao da bi trebalo da razmislimo o odnosu cene i kvaliteta kineskih proizvoda. Posebno tada kada smo razmišljali da kupimo FK-3 i prve dronove kineske, svi su nekako bili protiv. I govorili su, nemojte, dajte nam ili rusko ili zapadno. Danas, 80 odsto oficira, ratnika iz 90-ih, oni koji su rušili zapadne lovce nad našom zemljom, vam kažu, dajte nam najbolju kinesku robu. Verovali ili ne, toliko su napredovali. Ode Kina u nebesa. I mi to moramo da pratimo. Kao što ode i Azija, ode Južna Koreja, ode Japan", rekao je predsednik Vučić.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ O SITUACIJI U REPUBLICI SRPSKOJ I NA KiM: Garantujem ljudima da ćemo mi dati sve od sebe da očuvamo mir i stabilnost
Screenshot 2025-08-28 210732.png
PolitikaVELIČANSTVENI PRIZORI Vučić pokazao kako će izgledati muzej Nikole Tesle, Terazijska česma, pešački most, linijski park...: "Za ovo živimo i radimo" (FOTO)
collage.jpg
Politika"SRBIJA NIJE JEDAN ČOVEK, OVO NISAM URADIO SAM" Vučić o tome šta će biti po isteku njegovog mandata: Glupo je da menjam Ustav jer mislim da sam dobar predsednik
Screenshot 2025-08-28 215810.png
InfoBizPENZIJE SA 202 NA SKORO 500 EVRA! Podatak koji jasno govori kakav uspeh je za 13 godina postigao Vučić: Vraćamo ljubav koju su penzioneri pokazali prema državi!
121212.jpg