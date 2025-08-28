"Ja ću vam navesti jednu stvar, želeći i da najavim veličanstvenu manifestaciju 20. septembra, tu paradu koju vojska organizuje, koja će biti čudesna i prelepa, da ćete moći da vidite, građani Srbije, sve što pripada vama. Da vidite koliko ste danas jači. Da vidite koliko ste danas snažniji nego ikada ranije", rekao je Vučić gostujući na Pinku.

"Pre pet godina, kada sam na kolegijumu u Generalštabu, mi to držimo nekada za javnost, nekada bez javnosti, a najčešće bez, rekao da bi trebalo da razmislimo o odnosu cene i kvaliteta kineskih proizvoda. Posebno tada kada smo razmišljali da kupimo FK-3 i prve dronove kineske, svi su nekako bili protiv. I govorili su, nemojte, dajte nam ili rusko ili zapadno. Danas, 80 odsto oficira, ratnika iz 90-ih, oni koji su rušili zapadne lovce nad našom zemljom, vam kažu, dajte nam najbolju kinesku robu. Verovali ili ne, toliko su napredovali. Ode Kina u nebesa. I mi to moramo da pratimo. Kao što ode i Azija, ode Južna Koreja, ode Japan", rekao je predsednik Vučić.