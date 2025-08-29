Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadorku Libanske Republike Nadu Al Akl.

On će ambasadorku primiti u 9.30 u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Nakon toga u 10 časova predsednik Vučić će u oproštajnu posetu primiti ambasadora Arapske Republike Egipat Basela Salaha.

