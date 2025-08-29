Politika
OPROŠTAJNE POSETE: Predsednik Vučić danas prima ambasadore Libana i Egipta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadorku Libanske Republike Nadu Al Akl.
On će ambasadorku primiti u 9.30 u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Nakon toga u 10 časova predsednik Vučić će u oproštajnu posetu primiti ambasadora Arapske Republike Egipat Basela Salaha.
