Kompanija United Group reagovala je na audio snimak objavljen od strane OCCRP, a na kom se čuje razgovor između njenog generalnog direktora Stana Millera i generalnog direktora Telekoma Srbija, Vladimira Lučića.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"United Group je upućena u objavljivanje audio snimka telefonskog razgovora između njenog generalnog direktora Stana Millera i generalnog direktora Telekoma Srbija, Vladimira Lučića.

United Group potvrđuje da je do razgovora između dvojice direktora došlo, te da je reč o poslovnom razgovoru. Ranije ove godine kompanija United Group je prodala određene delove svoje imovine Telekomu Srbija. Nakon te transakcije, komunikacija između kompanija je i rutinska i neophodna. United Group napominje da je snimak nepotpun i da ne odražava ceo razgovor, niti njegov kontekst.

Ni u jednom trenutku Telekom Srbija niti bilo koji drugi subjekt ili osoba nisu vršili, niti pokušali da izvrše, bilo kakav pritisak na United Group u vezi sa zaposlenjem Aleksandre Subotić.

United Group ne podleže političkim uticajima bilo koje vrste.

Aleksandra Subotić nije zaposlena kao član uredništva ni u jednom mediju kompanije United Group, niti je ikada bila deo uredničkog tima. Nedavni navodi u medijima da je gospođa Subotić deo uredničkog tima su netačni. Gospođa Subotić radi u menadžment timu United Group i ostaje na svojoj poziciji i u budućnosti. Gospodin Miller je na snimku izjavio da neće raskinuti njen radni odnos.

United Group je čvrsto posvećena održavanju jasne i dosledne granice između menadžerskih i uređivačkih odluka. Štaviše, nedavno je angažovala dva nezavisna međunarodna savetnika kako bi sproveli reviziju rada svojih informativnih redakcija, sa ciljem preduzimanja dodatnih koraka radi obezbeđivanja njihove nezavisnosti. United Group odlučno odbacuje bilo kakvu sugestiju da nastoji da ugrozi nezavisnost svojih medija.