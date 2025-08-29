Slušaj vest

- Ja sam građanima Srbije najavio da će penzije od 1. decembra rasti između sedam i osam odsto, verujući da će biti oko osam odsto. To bi bio veliki rast imajući u vidu da očekujemo stopu inflacije na godišnjem nivou, prosečno od oko četiri odsto, što znači da bi za 3,5 do četiri odsto skočio njihov životni standard. To znači da bi ukoliko je neko imao, ne znam, 40.000 dinara penziju, tada bilo 43.200. Međutim, ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili, penzije će rasti možda čak i 12 odsto, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavivši sinoć da će penzije od 1. decembra porasti možda i za 12 odsto.

On je, gostujući sinoć na TV Pink, kazao da bi sa 12 odsto povećanja penzija od 40.000 dinara iznosila oko 44.800 dinara.

- Dakle, značajno više od ovoga. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine.

- Nemojte da zaboravite da bi kod nas prosečna penzija bila značajno viša, da nije poljoprivrednih penzionera i samostalnih delatnosti, gde je to više socijalna, a ne ekonomska kategorija, rekao je Vučić.

- To znači da će im prvi put leći (uvećana penzija) na račun - gledaćemo da tu isplatu uradimo pre pravoslavnog Božića. Biće četvrti ili peti neradni dan, dakle, tamo pre Badnjeg dana, ali to svim ljudima će da znači i ljudima druge veroispovesti, jer se mnogo potroši i oni koji slave po Gregorijanskom kalendaru za Novu godinu, dakle i katolici i protestanti, i svi drugi, dakle, i za naše građane muslimane, potroši se mnogo za sve druge praznike, da mogu odmah posle Nove godine da dobiju, ne da čekaju februar da to dobiju", naveo je Vučić.

Kako je rekao, ne zna da li negde neko ima rast penzija od 12 odsto, posebno imajući u vidu da smo kumulativno imali rast od 21,5 odsto.

Napomenuo je da su nam plate neuporedivo brže rasle u prethodnom periodu nego penzije i da se sada daje više penzionerima.

Predsednik nije krio koliko je srećan što će penzije biti toliko povećane, te naglasio da i da nigde penzije neće toliko porasti.