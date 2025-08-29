Slušaj vest

Nekadašnji predsednik Dveri Boško Obradović udario je na nekadašnjeg koalicionog partnera, lidera Novog DSS Miloša Jovanovića indirektno ga nazivajući lažnim desničarom!

Povod za najnoviji obračun u opoziciji bilo je gostovanje Jovanovića na televiziji Nova, kada je otvoreno rekao da neće podržati studentsku listu, odnosno da planira izlazak na izbore kad god oni budu raspisani.

Jovanović je ocenio da bez autentične desne političke ponude neće biti pobede nad predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na mogućim izborima.

- Korpus birača koji su evropski opredeljeni, koji su opredeljeni za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, koji su više sa tog levog političkog spektra je ograničen - kazao je Jovanović.

Ubrzo potom oglasio se Obradović i mada nije po imence pomenuo Jovanovića, jasno je kome je bio upućena njegova objava na platformi Iks.