Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je poseta Japanu važna da se unapredi pozicija Srbije u jednoj od četiri najveće ekonomije u svetu i dodao da je sagovornicima izneo i stavove Srbije po pitanju AP Kosova i Metohije koji se, kako je naveo, razlikuju.

"Ovo je važna poseta za snaženje pozicije Srbije u Japanu i uvod za dalje visoke posete koje ćemo imati sledećeg meseca ovoj zemlji. Japan je važan partner Srbije i zato je važno što su i današnji sastanci koje sam imao sa zvaničnicima u Japanu bili u pozitivnom tonu", kazao je Đurić medijima.

Kako je istakao, ovo je prva poseta ministra spoljnih poslova Srbije Japanu od 2009. godine i samim tim predstavlja izvanrednu priliku da se unapredi pozicija naše zemlje u jednoj od četiri najveće ekonomije u svetu.

- Japan je ekonomska i tehnološka velesila, zemlja koja u Srbiji zapošljava više od 5.000 ljudi i japanske investicije znače ne samo u tehnološkom smislu, nego i u organizacionom i na svaki način drugi način ekonomskom smislu - rekao je šef srpske diplomatije.

Prema njegovim rečima, Srbija i Japan rade i na sporazumu o zaštiti investicija koji treba, kako navodi, da dodatni impuls da ekonomskoj saradnji.

Đurić je rekao da je sa sagovornicima razgovarao i o osetljivim političkim temama, o pitanju Kosova i Metohije po kojem dve zemlje ne dele iste stavove. Ipak, kako je naveo, Srbija je zahvalna Japanu i poštuje to što Japan kada je Priština pokušala da postane članica UNESCO-a glasao uzdržano.

- Pokazali su uvažavanje i razumevanje za našu baštinu na KiM i zato je važna prilika bila da i po tom pitanju predstavimo naš slučaj. U Japanu Srbija ima prijatelja i ne mali broj je na uticajnim pozicijama s obzirom na to da su naši odnosi utemeljeni davne 1882. godine - naveo je Marko Đurić.

Šef srpske diplomatije je naveo da interes Srbije nalaže da i ekonomsku i svaku drugu saradnju razvija sa Japanom. Istakao je da će oni nesumnjivo ostati i u narednom periodu jedna od vodećih ekonomija i vodećih zemalja sveta.

Đurić navodi da je predsednik Aleksandar Vučić umnogome probio led kada je odlikovao nekadašnjeg premijera Šinzo Abea, a da danas Srbija nastoji da nastavi sa produbljivanjem odnosa sa Japanom. Prema njegovim rečima, očekuje se ubrzanje japanskih investicija u Srbiji, kao i nastavak poseta na najvišem i visokom nivou.

Kako kaže, važno je što je Srbija u ukupnom mozaiku izbalansirane spoljne politike u mesec dana imala sastanak i sa Markom Rubiom u Vašingtonu i sastanak sa ministrom spoljnih poslova Japana u Tokiju, a u međuvremenu i ministar spoljnih poslova Konga u Beogradu.

- Zaista sam ponosan na tim u Ministarstvu spoljnih poslova zbog svega toga, to nije nešto što se dešava često, da zemlja naše veličine ima tako otvorena vrata i mislim da je to rezultat i odgovorne ekonomske politike u našoj zemlji, činjenice da Srbija nastoji da pomogne i regionalnu stabilnost i to što tim na čelu sa predsednikom je uspeo da pozicionira Srbiju kao jednog od ključnih aktera u našem delu Evrope - zaključio je Đurić.