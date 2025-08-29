Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je jutros da je povećanje penzija od 12 odsto prelepa vest za penzionere.

Ona je bila gost jutarnjeg programa na TV Prva gde je govorila i od drugim novim merama države, kao i o trenutnoj situaciji u Srbiji.

O povećanju penzija

- Povećanje penzija za neverovatnih 12 odsto u ovoj teškoj godini, teškoj za ceo svet. Teško da ćete naći zemlju u Evropi u kojoj na taj način rastu plate i penzije, kao u Srbiji. To pokazuje koliko se borimo za našu zemlju i sve građane. Predsednik uvek posebnu pažnju posvećuje penzionerima, koji su podneli najteži teret reformi, ali verovali su u program i viziju i sada im vraćamo za tu veru. Prelepa vest za penzionere i dolazimo do nivoa prosečne penzije od nekih 490 evra, i na dobrom smo putu da održimo obećanje da do kraja 2027. bude 650 evra - rekla je Brnabić.

- 20212. godine penzija je bila 202 evra, pritom uz dodatan problem da je isplata svake penzija vodila zemlju u dubijozu, jer nismo imali dovoljno zaposlenih da pune penzioni fond. Nezaposlenost je bila preko 26 odsto, razvaljen sistem, sve je to trebalo popraviti, staviti ekonomiju i zemlju na zdrave nogde i sada vidimo rezultate toga. Ljudi su presrećni, oni koji ne primaju dovoljno velike penzije za dovoljno kvalitetan život kakav zaslužuju, i oni vide veliko poboljšanje i prepoznaju borbu predsednika Vučića. Vide da će biti još bolje zato što ponovo postoji jasan plan i program sve ono što ne postoji na drugoj strani. Na drugoj strani su ljudi bez lica koji nemaju plan, ni program. Ne možete da promenite sve u 10 ili 12 godina ali je važno da se promena vidi i da su penzije više nego duplirane. To pokazuje posvećenost i to koliko smo se jako borili za naše penzionere, koliko smo ih zahvalni za sve ono što su podneli kao teret.

O novim merama

- Predsednik je najavio set ekonomskih mera koji je namenjen svim građanima. Primena tih ekonomskih mera je počela. Danas se kreće sa podelom besplatnih drva za ogrev za najranjivije kategorije, za najsiromašnije porodice. To je osam kubika drva za ogrev koja idu besplatno za najranjivije porodice. Danas predsednik Vučić će ponovo biti na terenu i podeliti prvih osam kubika.

- Pored toga, ono što je važno je da je počeo sa radom Alimentacioni fond, da je isplaćena prva alimentaciona naknada iz tog fonda jednoj samohranoj majci koja ima ćerku od devet godina gde otac od početka nije plaćao alimentaciju. Ponosna sam jer sam bila predlagač tog zakona i branila ga i vidite koliko se brzo te stvari primenjuju. Od 1. septembra ide implementacija mera, smanjivanje marži i rekla bih jednog fer odnosa velikih trgovačkih lanaca prema svim građanima. To su sve stvari koje utiču na životni standard. Veliki deo stvari utiče na životni standard penzionera, ali borba je za svakog pojedinačnog građanina.

- Nije tačno da mislimo samo na penzionere, a manje na mlade ljude. Godine 2012. nezaposlenost mladih preko 51 odsto, njima je do 2012. godine zemlja poručivala da nije njihova zemlja. Mi sada, više smo nego polovinu smanjili, i dalje je velika, 21 odsto, neverovatan je iskorak. Pa stambeni krediti za mlade, mogu da kupe stanove. Ponosna sam što je prošao taj zakon. Taj zakon je odmah na sledećoj sednici bilo izmena kako bi dodatno olakšali. Čitav niz stvari je urađen i za mlade i za obrazovanje. Od 1. oktobra u skladu sa dogovorom koji je postignut sa svim reprezentativnim sintikatima prosvete, ponovo se podižu plate za prosvetne radnike, izjednačena sa republičkim prosekom oko 106.000 dinara, biće značajno veća od republičkog proseka. Dobijete prvi posao bez dodataka za starešinstvo, prvi posao, prvi dan na poslu vaša početna plata je izjednačena. To su neverovatno važne stvari i poakzatelj koliko smo se borili i obraćali pažnju na prosvetu. Čitav niz dobrih vesti.

- Predsednikova posvećenost i želja da radi u interesu Srbije je i dalje velika, neće da dozvoli distrakciju ljudi bez lica, zbog nasilja, da ljudi bez lica neće uspeti da skrenu ovu zemlju sa tog puta napretka i borbe.

Foto: Printscreen/Prva

Da li će ekonomske mere poboljšati bezbednosnu situaciju?

- Mislim da ljudi koji žele destabilizaciju Srbije i čiju smo viziju imali prilike da vidimo, viziju mržnje, nasilja, destabilizacije, njih ekonomska situacija, životni standard, planovi za infrastrukturu, za dodatna ulaganja u prosvetu, apsolutno ne zanimaju. Rast plata, penzija, smanjenje nezaposlenosti, ne zanima ih. Na njih to neće imati uticaj ali ono što je posebno je da ljudi ne podržavaju nasilje. Čak i oni koji ne glasaju za Vučića i SNS ne žele da vide brutalno nasilje na ulicama, ne podržavaju politiku rušenja, paljenja, terora, ne podržavaju politiku pretnje policiji. Vidite da ti policajci sotje mirno, da su strpljivi i da moraju da trpe da neko preti njihovoj deci. Kad kažu videćemo kako će proći vaša deca. Oni ne misle na mlade ljude od 15,16, godina, nego na decu od 3,5,7 godina. Pokazali su svoju politiku, tako bi izgledala Srbija da se oni dočepaju vlasti. Pretpostavljam da su ljudi očekivali da vide njihova lica, da vidite ko su ti ljudi da bi znali da li im verujete. Ne možete da verujete ljudima bez lica, plana i programa i da očekujete da će da vam donesu stabilnost. Ne možete da kažete da se ne živi bolje, da nema sve više poslova, investicija, da nismo izgradili puteve, da se penzije nisu povećavale, plate... Ljudima je potrebna alternativa u odnosu na to. Ako žele da glasaju za nešto drugo, glasaće za bolji plan i program, glasaće za ljude kojima vide lica, a mi to nismo videli, niko to nije video nakon 10 meseci. Videli smo da od pravde nema ništa, da od vizije nema ništa, kriju svoja lica, nemaju šta da ponude.

Građani protiv blokada

- U nedelju imamo najavljen skup u 100 mesta u Srbiji sa početkom u 18.30 časova i tu vidite drugačije lice Srbije, ne vidite incidente, ne viditi ružne natpise na transparentima. Vidite nasmejane ljude sa balonima, sa decom, ljude koji nikoga ne mrze, ljude koji samo žele svoju Srbiju nazad. Koji žele da se kreću, da rade, da uče, da imaju stabilnu i sigurnu budućnost. Oni su u avgustu doveli do toga da ne znate šta će se desiti večeras, bande haraju ulicama. Drago mi je što vidim predsednika da se okrenuo radu, planovima i programima.

Odbijanje dijaloga?

- Ne čudi me to, bila sam iznenađena brzinom kojom su odbili dijalog i pokazivanjem sa strane blokadera nesigurnost, frustriranost i slabost jer način na koji su to uradili pokazuje njihovu slabost jer su to uradili uz salvu uvreda. Nije bilo potrebe da uz salvu uvreda, vređajući sve građane koji drugačije misle. Nije bilo potrebe za uvrede predsednika. 3 ključna zašto odbijaju dijalog, prvi je što žele da ostanu ljudi bez lica, znaju da nemaju koga da ponude. Da imaju kredibilne ljude oni bi ih pokazali. Žele da ostanu ljudi bez lica. Drugi razlog, nemaju plan i program. Videli ste predsednika sinoć, izašao je sa planom i programom, tablama, kako ćete da debatuhete sa njim kad to nemate? Treći razlog, oni nemaju viziju za budućnost, jedina vizija je nasilje. kako ćete da debatujete? On je rekao da kandiduju koga kog žele da ih predstavlja, neko od političara, dekana, rektora, neka neko bude analitičar, ko god. Četvoro na jednog i četvoro na predsednika i opet nisu smeli jer nemaju šta da ponude. Zanimljivo je, ono što je meni neverovatno, odbijaju svaki dijalog sa legitimno izabranim predsednikom svoje zemlje koji ima najveći legitimitet u modernoj istoriji Srbije, a ne odbijaju dijalog sa strancima. Koji god stranac da se pojavi, od bilo kog evropskog komesara, gradonačelnika najmanjeg i najnebitnijeg grada u Nemačkoj, Austriji, evroparlamentarca koji nitša ne znači ni u svojoj zemlji, a ne u evropskoj politici. Oni sa zim ljudima žele da pričaju, do njih trče. A sa institucijama svoje zemlje odbijaju dijalog.

