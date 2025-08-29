Slušaj vest

Penzionisani general Bogoljub Živković, koji je javnosti postao poznat pošto se u pojedinim medijima žalio da "policija maltretira njegovog sina jer učestvuje na blokadama i protestima", i najavljivao krivične prijave protiv policije i države, prema operativnim podacima, bio je uhvaćen u klasičnom trgovinskom lancu mita! Prema nezvaničnim informacijama, penzionisani general bio je pod lupom kolega, zbog sumnje da je uzimao po 5.000 evra za zapslenje u MUP-u.

- Postoje dokumenta, ali i svedočenja iz ne tako davne prošlosti, da se obrada pod šifrom „Maneken“, koju je 2016. godine pokrenuo SBPOK, odnosila na sumnje da je Živković u više navrata organizovao zapošljavanje uz novčanu nadoknadu. U jednom od slučajeva, radi se o mladiću iz Arilja, od koga je general direktno tražio novac u zamenu za mesto u policiji - otkriva sagovornik Kurira.

Prema izvorima iz tadašnje Uprave kriminalističke policije, u dokumentima doslovno stoji: "Kada je krenuo za more Bogoljub ga je pozvao i tražio da mu iznese “čašu vode” koju mu duguje kad bude prolazio ispred njegove kuće. Što je u šiframa značilo - novac".

- Međutim, iako je obrada zvanično otvorena 27. maja 2016. godine, pod brojem SKA 923, i pored toga što je sve bilo dokumentovano unutar službe, predmet nikada nije dobio tužilački epilog. Razlog tome je navodno tadašnji direktor policije Vladimir Rebić, koji je lično intervenisao kako bi se slučaj gurnuo pod tepih. Zahvaljujući povezanosti Živkovića unutar sistema i uticaju njegove supruge koja je radila u analitičkoj službi, ključni podaci nikada nisu zavedeni u sistem, a svedoci su bili gurnuti u stranu - dodaje naš sagovornik.

Protiv penzionisanog generala bila pokrenuta operativna obrada zbog mita Foto: Privatna Arhiva

Sve aktivnosti u okviru obrade „Maneken“ vodile su se, kako otkriva, interno i strogo poverljivo, bez redovnog izveštavanja i bez unosa u sistem evidencije, što predstavlja ozbiljno kršenje procedura unutar SBPOK-a. Prema svedočenjima iz tog perioda, obrada je bila potpuno pod kontrolom jednog operativca, uz znanje samo uskog kruga ljudi. Čak ni kolege iz istog odeljenja, kako navode, nisu znali da se predmet uopšte vodi.

Jedan od izvora potvrđuje da je konkretan snimak komunikacije, u kojoj se pominje dogovor o „čaši vode“, sačuvan na ličnom uređaju jednog od policijskih službenika, ali nikada nije postao sastavni deo zvanične predmetne dokumetacije.

Svedoci koji su u to vreme bili u sistemu, a koji danas više nisu aktivni, svedoče da se o ovom slučaju „šaputalo“ među kolegama, ali je svima bilo jasno da „od toga neće biti ništa“.

- Informacije o Živkovićevom uticaju bile su opštepoznate, kao i njegova povezanost sa pojedinim visokim funkcionerima tadašnje policijske uprave. Samim tim, današnje javno nastupanje Bogdana Živkovića kao branitelja moralnih načela izaziva posebnu pažnju. Njegovo insistiranje da je hapšenje njegovog sina „režirano zbog hajke“ i da je cela akcija „sprovedena radi potreba jednog tabloida“ dobija drugačiji karakter kada se sagleda u svetlu nezavršenih istraga o njegovim aktivnostima unutar MUP-a - kaže naš sagovornik i dodaje da ne treba zanemariti ni to što se general sada usmerava na pripadnicu UKP-a, najavljujući prijavu jer je, kako tvrdi, „snimala njegovog sina“, iako za to ne pruža dokaze. Prema informacijama iz istrage, kako dodaje, snimak je nastao kao deo zvanične policijske dokumentacije, u skladu sa procedurom i na mestu gde je bilo neophodno dokumentovanje službene intervencije.

- Ukoliko tužilaštvo i nadležne institucije odluče da ponovo otvore slučaj „Maneken“, pitanje odgovornosti za zataškavanje neće se završavati samo na Živkoviću. Unutrašnja dokumenta, koja do sada nisu bila javna, ali i svedočenja iz tog perioda, mogu osvetliti celokupnu šemu sistemske zaštite odgovornih, kao i mehanizme koji su omogućili da se jedan ozbiljan predmet nestane iz institucionalnog vidokruga - zaključuje naš sagovornik upoznat sa tim slučajem.