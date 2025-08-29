VUČIĆ PRIMIO U OPROŠTAJNU POSETU AMBASADORKU LIBANA: Posebno cenimo dosledan stav pogledu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadorku Libanske Republike Nadu Al Akl.
- Iskrena zahvalnost ambasadorki Libanske Republike Nadi Al Akl na svemu što je tokom svog mandata učinila za unapređenje i jačanje prijateljskih odnosa naše dve zemlje. Posebno cenimo dosledan stav Libana u pogledu poštovanja teritorijalnog integriteta Republike Srbije i nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Takva podrška, utemeljena na principima međunarodnog prava i međusobnog uvažavanja, ima duboko značenje za naš narod i državu - istakao je Vučić nakon sastanka.
Vučić je istakao da je ambasadorka Al Akl svojim radom, predanošću i ličnim integritetom ostavila trag dostojan poštovanja u diplomatskoj zajednici Srbije.
- Bila je ne samo dostojanstveni predstavnik svoje zemlje, već i iskreni prijatelj Srbije, razumela je duh našeg naroda, poštovala našu istoriju i snažno verovala u dijalog i saradnju. Srbija će za nju uvek biti drugi dom i njeno ime ostaje zapisano u knjizi iskrenih prijatelja naše zemlje.