Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je danas da ljudi bez lica neće uspeti da skrenu Srbiju sa puta napretka i borbe.

Brnabić je, između ostalog, istakla i da čak i oni koji ne glasaju za Aleksandra Vučića i SNS ne žele da vide brutalno nasilje na ulicama, ne podržavaju politiku rušenja, paljenja, terora, ne podržavaju politiku pretnje policiji.

- Mislim da ljudi koji žele destabilizaciju Srbije i čiju smo viziju imali prilike da vidimo, viziju mržnje, nasilja, destabilizacije, njih ekonomska situacija, životni standard, planovi za infrastrukturu, za dodatna ulaganja u prosvetu, apsolutno ne zanimaju. Rast plata, penzija, smanjenje nezaposlenosti, ne zanima ih. Na njih to neće imati uticaj ali ono što je posebno je da ljudi ne podržavaju nasilje. Čak i oni koji ne glasaju za Vučića i SNS ne žele da vide brutalno nasilje na ulicama, ne podržavaju politiku rušenja, paljenja, terora, ne podržavaju politiku pretnje policiji. Vidite da ti policajci sotje mirno, da su strpljivi i da moraju da trpe da neko preti njihovoj deci. Kad kažu videćemo kako će proći vaša deca. Oni ne misle na mlade ljude od 15,16, godina, nego na decu od 3,5,7 godina. Pokazali su svoju politiku, tako bi izgledala Srbija da se oni dočepaju vlasti. Pretpostavljam da su ljudi očekivali da vide njihova lica, da vidite ko su ti ljudi da bi znali da li im verujete. Ne možete da verujete ljudima bez lica, plana i programa i da očekujete da će da vam donesu stabilnost. Ne možete da kažete da se ne živi bolje, da nema sve više poslova, investicija, da nismo izgradili puteve, da se penzije nisu povećavale, plate... Ljudima je potrebna alternativa u odnosu na to. Ako žele da glasaju za nešto drugo, glasaće za bolji plan i program, glasaće za ljude kojima vide lica, a mi to nismo videli, niko to nije video nakon 10 meseci. Videli smo da od pravde nema ništa, da od vizije nema ništa, kriju svoja lica, nemaju šta da ponude.

Kada je reč o dijalogu i debati, koje je predsednik ponudio studentsko-blokaderskom pokretu, Brnabić kaže da je ne čudi odbijanje druge strane.

- Ne čudi me to, bila sam iznenađena brzinom kojom su odbili dijalog i pokazivanjem sa strane blokadera nesigurnost, frustriranost i slabost jer način na koji su to uradili pokazuje njihovu slabost jer su to uradili uz salvu uvreda. Nije bilo potrebe da uz salvu uvreda, vređajući sve građane koji drugačije misle. Nije bilo potrebe za uvrede predsednika.

Ona je istakla i tri ključna razloga zbog kojih blokaderi odbijaju dijalog.