PREDSEDNIK VUČIĆ PRIMIO U OPROŠTAJNU POSETU AMBASADORA SALAHA: Saradnja Srbije i Egipta duboko ukorenjena u međusobnom poverenju i istorijskom prijateljstvu
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Arapske Republike Egipat Basela Salaha.
"Zahvalio sam ambasadoru Salahu za posvećen rad tokom njegovog angažmana u Beogradu, za doprinos unapređenju dijaloga Srbije i Egipta i realizaciji konkretnih projekata od obostranog značaja.
Istakao sam da je saradnja Srbije i Egipta duboko ukorenjena u međusobnom poverenju, istorijskom prijateljstvu i zajedničkoj viziji daljeg jačanja političkih i ekonomskih veza.
Srbija pridaje poseban značaj daljem jačanju veza sa Egiptom, kako na bilateralnom planu, tako i u okviru multilateralnih foruma i uveren sam da će naši odnosi nastaviti da se razvijaju u duhu međusobnog poštovanja i partnerstva.
Ambasadoru sam poželeo puno uspeha u daljem radu, uz uverenje da će i u budućnosti ostati iskren prijatelj Srbije", napisao je Vučić na Instagramu.