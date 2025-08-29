Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Arapske Republike Egipat Basela Salaha.

"Zahvalio sam ambasadoru Salahu za posvećen rad tokom njegovog angažmana u Beogradu, za doprinos unapređenju dijaloga Srbije i Egipta i realizaciji konkretnih projekata od obostranog značaja.

Istakao sam da je saradnja Srbije i Egipta duboko ukorenjena u međusobnom poverenju, istorijskom prijateljstvu i zajedničkoj viziji daljeg jačanja političkih i ekonomskih veza.

Srbija pridaje poseban značaj daljem jačanju veza sa Egiptom, kako na bilateralnom planu, tako i u okviru multilateralnih foruma i uveren sam da će naši odnosi nastaviti da se razvijaju u duhu međusobnog poštovanja i partnerstva.

Ambasadoru sam poželeo puno uspeha u daljem radu, uz uverenje da će i u budućnosti ostati iskren prijatelj Srbije", napisao je Vučić na Instagramu.

