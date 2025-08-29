Politika
3 METKA U KOVERTI KOJA JE STIGLA ZA MINISTRA DAČIĆA: Jeziva pošiljka u Vladi Srbije, oglasio se MUP
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 28. avgusta, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije, uočena koverta naslovljena na potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u kojoj su pronađena tri metka.
Meci su uočeni prilikom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju, saopštio je MUP.
Utvrđeno je da je ta pošiljka predata 26. avgusta u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.
Policija je identifikovala i pronašla lice koje je predalo pošiljku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite bezbednosti građana i institucija Srbije.
