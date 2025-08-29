Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 28. avgusta, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije, uočena koverta naslovljena na potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u kojoj su pronađena tri metka.

Meci su uočeni prilikom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju, saopštio je MUP.

Utvrđeno je da je ta pošiljka predata 26. avgusta u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.

Policija je identifikovala i pronašla lice koje je predalo pošiljku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku.