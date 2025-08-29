Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da ne smatra da državni univerzitet ima svetlu budućnost, osim ako se, kako je istakao, ne dogode drastične promene.

- Da mi je neko rekao da ću ja da kažem nešto negativno o državnim, a da ne kažem pozitivno o privatnim fakultetima, ne bih poverovao i rekao bih da je to neka sprdnja, zezancija. Ali evo danas, ja ne bih mogao da kažem da je neka svetla budućnost na državnom univerzitetu ili univerzitetima, osim ako se nešto dramatično ne promeni - naveo je Vučević na svom Instagram nalogu.

On je istakao da niko nije uspeo tako da unizi državni univerzitet kao što su neki profesori i loši studenti.

- Gotovo sam na ivici da kažem, moja preporuka je da idete na privatne fakultete - naveo je Vučević.

Ne propustitePolitika"TO NIJE KROV NAD GLAVOM, VEĆ MESTO GDE SE UČI I STUDIRA" Vučević o haosu koji su blokaderi ostavili za sobom na Filozofskom u Novom Sadu
Miloš Vučević
PolitikaREZULTATE VUČEVIĆA NE MOGU DA OSPORE, PA ZATO LAŽU I IZMIŠLJAJU: Ministarka Mesarović reagovala na napade Đilasove poslanice na prvog čoveka SNS
WhatsApp Image 2025-05-17 at 4.40.32 PM (1).jpeg
Politika"AKO OVO NIJE FAŠIZAM, NE ZNAM ŠTA JE" Vučević o skandalu u Futogu: Išli su na kuće, napadali decu, pokušali žive da nas spale
Screenshot 2025-08-27 091737.jpg
Politika"SKANDAL ZA FILOZOFSKI FAKULTET, DEKAN UŠAO I ZATEKAO SVINJAC" Vučević o divljaštvu blokadera, pomenuo i namere Bačulova i Pogačara
Screenshot 2025-08-06 091003.png