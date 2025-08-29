"NA IVICI SAM DA PREPORUČIM UPIS NA PRIVATNE FAKULTETE" Vučević: Ne smatram da državni univerzitet ima svetlu budućnost, sem ako se nešto dramatično ne promeni
Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da ne smatra da državni univerzitet ima svetlu budućnost, osim ako se, kako je istakao, ne dogode drastične promene.
- Da mi je neko rekao da ću ja da kažem nešto negativno o državnim, a da ne kažem pozitivno o privatnim fakultetima, ne bih poverovao i rekao bih da je to neka sprdnja, zezancija. Ali evo danas, ja ne bih mogao da kažem da je neka svetla budućnost na državnom univerzitetu ili univerzitetima, osim ako se nešto dramatično ne promeni - naveo je Vučević na svom Instagram nalogu.
On je istakao da niko nije uspeo tako da unizi državni univerzitet kao što su neki profesori i loši studenti.
- Gotovo sam na ivici da kažem, moja preporuka je da idete na privatne fakultete - naveo je Vučević.