U Novom Sadu pojavili su se separatistički zahtevi za stvaranjem tzv. „Nove Vojvodine“, što predstavlja direktan napad na teritorijalni integritet Srbije.

Vođa ovih radikalnih poziva, Dinko Gruhonjić, zajedno sa svojim pristalicama, otvoreno traži međunarodno priznanje Vojvodine i poziva strane sile da se umešaju u unutrašnja pitanja Srbije.

Na ovu temu, ali i temu blokaderskih protesta u ovom gradu, za Kurir su govorili profesor doktor Milivoj Alanović, dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dragan Vujičić, novinar, kao i profesor doktor Milan Petričković, Fakultet političkih nauka.

Alanović: Prisustvo policije na Filozofskom fakultetu je neophodno

- Jutros je situacija mirna, sinoć je situacija bila nešto mirnija pa su okupljanja počela oko 19 časova. Glavni deo protesnih okupljanja okončan je oko 22 sata. Opšti utisak je da u javnosti postoji zabuna zbog čega je policija ispred fakulteta. Onaj dan kada smo ušli u zgradu fakulteta tu su bili samo zaposleni i to nam je bio plan, samo zaposleni bez sile. Onda su grupe mladih ljudi iz pravca Pravnog fakulteta provalile u našu studentsku službu tako što su fizički nasrnule na prozore, oštetile ih i pokušali da zauzmu studentsku službu - kaže Alanović.

Alanović dalje kaže da je bio prinuđen da u tom trenutku pozove policiju.

- Trenutno je situacija takva da ni ja sam, a verovatno ni MUP ne mislimo da je moguće opozvati prisustvo policije kada svako veče oko 300 ljudi ispred fakulteta skandira da žele da uđu i ponovo uvedu studente u blokadi. Oni očekuju da uprava ponovo preda fakultet studentima u blokadi. Zbog te situacija je prisustvo policije i dalje neophodno - kaže Alanović.

Alanović kaže da na fakultetu ima više od 2 hiljade prijavljenih ispita, pa dodaje da je dijalog jedini izlazak iz ove krize, iako se on trenutno čini nemoguće, posebno kada se očekuje da se ispune zahtevi koji imaju karakter ultimatuma.

Petričković: Ne žele dijalog jer im je potrebna socijalna tenzija

Petričković kaže da je sada mnogo jasnije šta stoji iza poslednjih 9 meseci blokada:

- Mislim da je sada mnogo jasnije šta se dešava. Čas su građani, čas su studenti, a izmešani su sa političkim predstavnicima. Deo studenata su samo oruđe, a pitanje je duboko političke prirode. Sada se definitivno vidi u praktičnim događanjima da je ovo politika - kaže Petričković.

Petričković kaže da ovde nisu u pitanju studenti već političke ideje, kao i da smo došli u besmislenu situaciju:

- Poziv na dijalog podrazumeva pored državnih predstavnika i predstavnika studenta i građana. Problem za drugu stranu je što ih ne zanimaju pregovori, potrebna im je ova klima da bi se stvorila socijalna tenzija koja se povezuje sa ulicom, pa da se nastavi sa radikalnim idejama - kaže on.

Vujičić: Ovo je klasična obojena revolucija

Vujičić kaže da ovo nisu studenti već civilni teroristi i ljudi koji nasilno pokušavaju da osvoje instituciju:

- Ovo je klasična obojena revolucija. Ovo neće prestati u septembru, jasno je, ali nakon što prestane i kada pristanu na razgovor moramo pričati o legitemitetu određenih ljudi, a pre svega rektora Đokića - kaže Vujičić.

On je pohvalio Alanovića koji je preuzeo odgovornost za svoj fakultet, pa dodao da treba istražiti način na koji su pojedini ljudi na pozicijama donosili svoje odluke.

- Možemo da se pravimo blesavi da su ovo mirni teroristi, ali to nije moguće i mora biti prekinuto. Država ovo mora da prekine - kaže Vujičić.

