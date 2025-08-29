Slušaj vest

Kurir je došao u posed fotografije na kojoj je osnivač Junajted grupe Dragan Šolak u društvu svojih najodanijih urednika, a za koju naš dobro obavešteni izvor tvrdi da je nastala odmah nakon smene Šolaka sa mesta predsednika Savetodavnog odbora kompanije.

Na fotografiji se prepoznaju: Dragan Šolak (u sredini u crvenom sakou), programski direktor N1 Srbija Igor Božić (desno od Šolaka), programski direktor N1 Hrvatska Tihomir Ladišić (levo od Šolaka), programski direktor N1 BiH Amir Zukić (krajnje levo) i glavna urednica N1 Slovenija Katja Šeruga (pored Božića).

Prema našim saznanjima, Šolak je ovo društvo okupio odmah posle odluke BC Partnersa, većinskog vlasnika Junajted grupe, da ga skloni sa pozicije predsednika Savetodavnog odbora, kada je smenjena i izvršna direktorka Junajted grupe Viktorija Boklag. Smena je zapravo otkrila karakter sukoba između Šolaka i BC Partnersa. Naime, Šolak je tužio svog većinskog partnera, investicioni fond BC Partners, zbog navodno neisplaćenih 200 miliona evra bonusa za koji tvrdi da mu pripada posle prodaje SBB.

- Svi njegovi glavni medjiski ljudi po zemljama su tu i okupio ih je da naprave plan udara na BC Partners. Sve to uz šampanjac. Šolak je želeo da se obračuna sa bivšim poslovnim partnerima i on za takve poslove uvek angažuje svoju medijsku mašineriju. Ovo na slici su najodaniji i najagilniji Šolakovi saradnici preko kojih uvek idu sve Šolakove prljave kampanje u medijima. U Srbiji je to Igor Božić, u Hrvatskoj Ladišić, u BiH Zukić i tako dalje. Ovde su svi dobili svoje zadatke da se udaru na BC Partenrs - objašnjava naš izvor.

Ova fotografija i ono što smo saznali da stoji iza nje dosta toga objašnjava o sadašnjim aktivnostima medija iz korpusa Junajted grupe, posebno onih u Srbiji u kojima je Šolak i dalje vuče konce preko svoje direktorke Aleksandre Subotić.

Šolak je očigledno započeo poslednju odbranu svog sistema za izvlačenje para iz ove kompanije i to čini preko nekolicine najlojalnijih ljudi u ovim medijima. U ovom trenutku glavni zadatak N1 i Nove S je da povedu kampanju da se Aleksandra Subotić predstavi javnosti kao velika zaštitnica slobodnog novinarstva u Srbiji.

Aleksandra Subotić i Dragan Šolak Foto: Beta Amir Hamzagic, Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Međutim, propao je svaki pokušaj da se od nje napravi ugledna biznismenka i osoba od integriteta, jer je reč o ženi iz estradnog miljea, poznatoj po raskalašnom stilu života, koja vozi skupoceni "bentli" i ima ima svoje firme u Panami i na Malti. Otkrilo se da su upravo te privatne firme Aleksandri Subotić služile za izvlačenje para iz sistema Junajted grupe.

Kako je otkrio generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, domaća kompanija je nakon kupovine Net TV zatekla fiktivne ugovore, a trag novca vodi do njenih firmi.