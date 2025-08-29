Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti jedanaestočlanoj porodici Vasiljević.

Ova porodica, koja ima devetoro dece od 5 do 18 godina, živi u Beogradu, u Rakovici. Predsednik se, po dolasku pozdravio sa svakim detetom i upitao ih ko svira klavir. Mališani su redom počeli da nabrajaju šta ko svira, te je predsednik konstatovao da imaju ceo orkestar. 

Screenshot 2025-08-29 131326.png
Predsednik sa porodicom Vasiljević Foto: Printscreen/Pink

- Doneo sam i neki poklon - rekao je Vučić. 

- Ne treba da mi zahvaljujete, ja sam vama zahvalan. Mnogo ste lepi, skromni, fini, divna deca. Čestitam, mnogo sam srećan kad vidim porodicu sa devetoro dece. Vi ste mladi, alal vera kako izdržavate. 

Vučić u poseti porodici Vasiljević Foto: Printscreen/Pink

- Teško da "Srbija šume" mogu da rasporede to svuda, da mi pomognemo oko troškova prevoza. Danas idemo sa novom Uredbom zato što su pokušali da zloupotrebe prvu uredbu i da dobavljačima trgovci nameću dodatne troškove i neće moći to da urade. Spremite se da kupujete jeftinije. Uradićemo ono što smo obećali građanima. Posle povećanja penzije za 12 odsto, videće ljudi da će moći bolje da žive. I plate će da rastu, verujem u dobre stvari. 

