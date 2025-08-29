Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti jedanaestočlanoj porodici Vasiljević.

Ova porodica, koja ima devetoro dece od 5 do 18 godina, živi u Beogradu, u Rakovici. Predsednik se, po dolasku pozdravio sa svakim detetom i upitao ih ko svira klavir. Mališani su redom počeli da nabrajaju šta ko svira, te je predsednik konstatovao da imaju ceo orkestar.

Predsednik sa porodicom Vasiljević Foto: Printscreen/Pink

- Doneo sam i neki poklon - rekao je Vučić.

- Ne treba da mi zahvaljujete, ja sam vama zahvalan. Mnogo ste lepi, skromni, fini, divna deca. Čestitam, mnogo sam srećan kad vidim porodicu sa devetoro dece. Vi ste mladi, alal vera kako izdržavate.

