Reč je o pokušaju da se nove mere države izigraju i pre nego što je pomenuta uredba stupila na snagu.

Naime, Vlada Srbije je na današnjoj vanrednoj sednici usvojila dopunjenu Uredbu kojom su ograničeni logistički rabat i druge naknade.

Reč je o Uredbi o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe koja, između ostalog, sada sadrži i odredbe kojima se logistički rabat i naknada za manjak robe i otpis robe ograničava na tri odnosno jedan odsto.

Ove odredbe odnose se na trgovačke lance koji su pokušali da nadmudre državu i ucenjuju proizvođače, te da ono što im je ukinuto prebacuju na pomenute stavke, povećavajući ih.

Vlada Srbije je tako dopunila Uredbu usvojenu juče koja predviđa od 1. septembra ograničavanje marži trgovinskih lanaca na 20 odsto, jer su trgovci već pokušali da je zloupotrebe i proizvođačima nametnu dodatne troškove.

Podsetimo, o tome je danas govorila i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević koja je bila kristalno jasna rekavši da će Vlada Srbije već danas izmeniti Uredbu o maržama zbog pritisaka trgovaca na dobavljače.

Ona je u jutrošnjem obraćanju pojasnila i kako je to rađeno u praksi. Ona je govorila o pritisku koji su trgovci vršili na svoje dobavljače i pre stupanja na snagu Uredbe Vlade Srbije kako bi doskočili novim merama države.

- Mi smo u Ministarstvu bili šokirani da juče, da su na dan donošenja Uredbe koja još nije ni stupila na snagu, neki trgovinski lanci krenuli sa ozbiljnim pritiscima na svoje dobavljače insistirajući na zaključivanju aneksa ugovora, kako sam obaveštena direktno od nekih kompanija koje su dobavljači, da se izvrše određene korekcije i da se to sve uradi pre stupanja Uredbe kako bi pokušali da doskoče nekim našim odredbama.

- Kako bih rekla plastično, pokušali su da doskoče nekim odredbama Uredbe a pritom, ono što je meni posebno bilo neverovatno, da smo imali dva sastanka s trgovcima ove nedelje, pre dva dana, ministar Mali i ja, gde smo izašli u susret, upravo nekim molbama, komentarima, da se određeni broj stavki izuzme iz onog ograničenja od 10% na "off rabat", tipa logističkih troškova, troškova otpisa, koji su realni i vrlo konkretni i da oni budu, da kažemo, izuzeti, kaže ministarka Lazarević i dodaje:

- A onda se pokušalo, i to je bio jedan od predmeta tih pritisaka, da se, prvo, pod logističke troškove značajno poveća taj procenat koji iznosi, i znamo i te proseke, i da se onda tu podvuku neki drugi troškovi koji su sada ograničeni na 10%, a do sada su bili u značajno većem procentu.

Vučić: Bolje da to nisu činili, neće uspeti u tim svojim pokušajima

Na pokušaj da se izigra Uredba, danas je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete 11-članoj porodici Vasiljević u Rakovici koja ima devetoro dece.

On je rekao sledeće:

- Danas idemo s novom Uredbom pošto smo videli da su trgovci pokušali da zloupotrebe prvu uredbu i dobavljačima nametnu dodatne troškove... Sad idemo s novom uredbom i neće moći to da urade... Spremite se da od 1-2. septembra kupujete jeftinije u našim prodavnicama.

- Nažalost, uvek ljudi misle da su pametniji od onih koji pišu zakone i donose odluke... Bolje da to nisu činili, neće uspeti u tim svojim pokušajima, rekao je Vučić i dodao:

- Mi ćemo uraditi ono što smo obećali građanima i izboriti se za niže cene, a posle povećanja penzija od 12 odsto biće sasvim jasno da ljudi imaju neuporedivo bolji životni standard i da mogu mnogo bolje da žive.

Rašće i plate, kazao je predsednik poručivši da "verujemo u dobre stvari".