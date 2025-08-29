Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Rakovici, odgovarajući na pitanje novinara o navodima Nove S u vezi sa optužbama za terorizam, rekao da je sramota što to prebacuju nekom koga "nazivaju ubicom, teroristom, narko dilerom".

- Sramota je da to govore ljudi koji su pokušali da izazovu građanski rat, lažima o povređenom dečaku u Valjevu. Ako sam negde preterao, uvek sam spreman da priznam grešku, samo se plašim da moji odgovori nisu bili ni deseti deo onog čime su se koristili, a koristili su se samo lažima, a ja istinom - rekao je Vučić i dodao:

- Oni se poubijaše između sebe, ko je koliko para uzeo. Videćete kako će da izgleda afera prisluškivanja, nije telefon prisluškivan, ovo je još gore. Biće to prava cirkuska predstava. Posebno je smešno kada oni počnu da govore pridike, neka ih ostavimo u njihovom teatru. Tako neistinito da saopštavaju, a da za to ne budu krivi i odgovorni.