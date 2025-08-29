Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da mu je ministar Ivica Dačić javio da je dobio pošiljku u kojoj su bila tri metka.

- U policiji rade divni ljudi koji se bore za ovu zemlju. Ni krivi ni dužni su na meti raznih likova koji misle da imaju pravo da se iživljavaju. Meni je Ivica rekao za ta tri metka, to je deo uobičajenog posla, nadam se da će moći da ustanove ko misli da je mnogo pametan - odgovorio je predsednik danas na pitanje novinara, tokom obilaska porodice Vasiljević u Rakovici.