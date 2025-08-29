Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da mu je ministar Ivica Dačić javio da je dobio pošiljku u kojoj su bila tri metka. 

- U policiji rade divni ljudi koji se bore za ovu zemlju. Ni krivi ni dužni su na meti raznih likova koji misle da imaju pravo da se iživljavaju. Meni je Ivica rekao za ta tri metka, to je deo uobičajenog posla, nadam se da će moći da ustanove ko misli da je mnogo pametan - odgovorio je predsednik danas na pitanje novinara, tokom obilaska porodice Vasiljević u Rakovici.

Podsetimo, MUP je danas saopštio da јe јuče 28. avgusta 2025. godine, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Republike Srbiјe, uočena koverta naslovljena na potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića. 

Prilikom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaјu, u koverti su pronađena tri metka.

Kako izgleda koverta koja je stigla, kao i meci koji su nađeni, pogledajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde. 

