„Kada pred vama žena u selu za vreme jednog odigranog kola izveze ceo ukrasni motiv, onda shvatite da se u našim selima i dalje čuvaju neverovatne veštine“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon održanih Miholjskih susreta u selima Alibunara, Lapova, Kovačice, Čoke, Žagubice na kojima su dominirala upravo takmičenja u veštinama „zlatnih ruku“ - brzom heklanju, pletenju, vezu, pa čak i brzom savijanju kiflica.

Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

"Ovi susreti nas podsećaju da selo nije samo mesto rada, već i mesto radosti i životne snage, a duhovitost i kreativnost u osmišljavanju ovih igara pokazuju da će naša sela još dugo biti živa i vesela“, dodao je Krkobabić.

Alibunar je prošle nedelje u selu Devojački bunar okupio više od 1.500 posetilaca i ponudio bogat program za sve generacije. Posle okršaja vezilja, koje su imale težak zadatak da za jedan školski čas izvezu zadati, nimalo jednostavan motiv, priliku da na radionicama nauče prve korake u vezu, heklanju, pletenju dobili su najmalađi učesnici Miholjskih susreta.

Foto: Aleksandar Maksić

"Vezem već šest decenija, naučila sam od bake i mislim da je to prelepa veština koju ne treba zaboraviti. I danas unukama volim da izvezem cvetić na kupljenoj haljini i dam joj taj dašak tradicije“, rekla nam je Dmitra Galčev iz Banatskih Karlovaca, pobednica u takmičenju.

Foto: Dusan Cvetković

Svojevrsne seoske igre bez granica organizovali su i meštani lapovskih sela. Osim pastirskih igara, takmičili su se u timskom prenošenju vode u dekorativnim balonima sa preprekama i krunjenju kukuruza.

I u Žagubici se birala najbrža predilja, najbrži vodonoša, pivopija, a organizovano je i guranje točka i zaprežnih kola.

Foto: Milena Radojicic

U svim ovim opštinama protekle nedelje nisu izostala ni takmičenja u sportskim disciplinama - malom fudbalu, stonom tenisu, košarci, a deca su uživala u igranju trule kobile, jelečkinje-barjačkinje, između dve vatre, ali i trci na 100 metara i štafeti na 400 metara.

Kovačica je na susretima u Crepaji privukla oko 1.000 posetilaca, više od 800 učesnika, a centralni događaj bio je turnir u rukometu u kome je učestvovalo čak 500 mališana. Poseban kolorit unele su ekipe u takmičenju u kuvanju riblje čorbe – 21 ekipa, sa preko 100 učesnika, mirisima je ispunila centralni park u ovom selu.

Foto: Vladimir Georgijevski

U Sanadu kod Čoke održani su literarno druženje, izložba slika, vašar rukotvorina, suvenira, domaćih prozvoda i kolača.

U Devojačkom bunaru deca su još i slikala u maloj umetničkoj koloniji, nadmetala se u babl fudbalu, a najveće oduševljenje je doneo nastup akrobatkinje na svili – savremeni performans koji je ostavio publiku bez daha i koji je pokazao da su tradicionalno i moderno odličan spoj.